[تفعيل التأشيرة المحدثة] طلب Icp.gov.ae جواز السفر الجديد 2022 التطبيق الذكي UAEICP،التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأعلنت عن العمل بها بشكل اختباري الاثنين 5 يوليو 2022 في حفل فندق قصر هيلتون، حيث قامت اللجنة الاتحادية للهوية والاقامة والجمارك وأمن المنافذ بمجموعة كبيرة من القوانين الجديدة التي تم التصديق عليها والإعلان عن بداية تفعيلها من اليوم .

إلغاء نظام الكفالة فِيْ الدولة

أعلنت الهِيْئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ إلغاء نظام الكفالة، وذلك بعد أن قامت الدولة بتحديث النظام الجديد للعمل والسفر واختصاره إلى الرؤية الخمسين التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد لخطط مستقبل الإمارات التي تهدف إلى التقدم واستخدام المعاملات الرقمية. . وتسهِيْلها للمعاملات والقضاء التدريجي على كافة الأنظمة القديمة التي كانت موجودة فِيْ السنوات السابقة وغيرت الظروف المحيطة بها وأهمها نظام الرعاة.

[تفعيل التأشيرة المحدثة] اطلب التطبيق الذكي Icp.gov.ae جواز السفر الجديد 2022 UAEICP

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن بدء العمل بالتأشيرة المحدثة اعتبارًا من اليوم، وتعمل على أساس تجريبي، وأعلنتها فِيْ حفل رسمي للاحتفال بالقرارات الجديدة التي تساهم فِيْ تقدم الدولة، والشيخ محمد. يتبع بن زايد أحدث الأنظمة التي يتم من خلالها تقديم أفضل الخدمات لجميع مواطني دولة الإمارات والمقيمين والعاملين فِيْ الدولة الوافدة، وخاصة أصحاب العقول المتميزة والخبرات العالية.

ما هِيْ جميع قرارات هِيْئة الإمارات للجوازات الجديدة

إلغاء نظام الكفالة المعمول به فِيْ السنوات الأخيرة ابتداء من اليوم.

إطلاق سراح جواز السفر الإماراتي الجديد والذي يتم تنفِيْذه اعتبارًا من اليوم، وسيتم تنفِيْذ جواز السفر القديم بالتزامن مع الجواز الجديد، فِيْ الفترة المقبلة حتى يتمكن العملاء من تحديث جواز السفر والاطلاع على الشُروطْ والضوابط الجديدة الخاصة به.

والذي يتم تنفِيْذه اعتبارًا من اليوم، وسيتم تنفِيْذ جواز السفر القديم بالتزامن مع الجواز الجديد، فِيْ الفترة المقبلة حتى يتمكن العملاء من تحديث جواز السفر والاطلاع على الشُروطْ والضوابط الجديدة الخاصة به. يبدأ العمل التجريبي بالتأشيرة المحدثة من اليوم وستنتهِيْ من الثالث من أكتوبر.

كيف أحصل على التأشيرة المحدثة (سياحية – ذهبية – تجارية) – تفعيل التأشيرة المحدثة

يمكن لمقدم الطلب تسجيل الدخول إلى رَابِطْ التأشيرة المحدث . يقرأ مقدم الطلب الشُروطْ والأحكام ويقبلها. يتم تسجيل البيانات واتباع جميع خطوات التسجيل. يمكن التعرف على كيفِيْة إلغاء تأشيرة الإقامة. من الممكن أيضًا تحديد خطوات الحصول عليها تأشيرة سياحية. من الممكن تحميل التطبيق الرقمي الذكي UAEICP على الهاتف المحمول لتسهِيْل استخدامه.

[تفعيل التأشيرة المحدثة] اطلب التطبيق الذكي Icp.gov.ae جواز السفر الجديد 2022 UAEICPبدأت الهِيْئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، تفعيل التأشيرة المحدثة، اعتبارًا من الخامس من الشهر الجاري على شكل اختبار، ويتم تقديم طلب الحصول على جواز سفر 2022 الجديد على موقع Icp.gov. ae و Register للاستفادة من ميزاته والتعرف على الشُروطْ والقوانين الجديدة، وتم إطلاق تطبيق Smart UAEICP وإتاحته لتنزيل التأشيرة المحدثة التي تم إطلاقها، والتي تكون بصيغة إلكترونية لراحة المتعاملين.

ولقد قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإعلان عن قانون إلغاء نظام المكفول، وأن يكون ذلك بشكل ختامي وللابد بعد أن قامت الامارات بتطوير المنظومة الحديثة للعمل والإقامة غليها في رؤية الستين التي اعلن عنها رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد .