تفعيل الوضع الليلي في انستقرام

قم بتمكين الوضع المظلم في Instagram – قم بالتبديل إلى الوضع المظلم في Instagram واستمتع بمظهر جديد.

Instagram Dark Mode هي لوحة ألوان بديلة تحل محل واجهة Instagram البيضاء المعتادة بظلال من الرمادي والأسود. فلماذا هو مهم وكيف تحصل عليه

يمكن أن يساعد استخدام التطبيقات في الوضع المظلم في تحسين عمر بطارية هاتفك إذا كنت مستخدمًا ثقيلًا بشكل خاص، حيث تستهلك وحدات البكسل البيضاء طاقة أكبر بشكل ملموس من تلك السوداء.

ينطبق هذا بشكل خاص على الهواتف المزودة بشاشات AMOLED، حيث يتم تعطيل البكسل الأسود تمامًا.

يجد الكثير من الناس أيضًا أن الوضع المظلم يقلل من إجهاد العين، خاصة في الليل، بسبب انخفاض الوهج.

أخيرًا، يبدو الوضع المظلم في Instagram جيدًا، وعندما يتعلق الأمر بالتطبيقات التي نستخدمها كل يوم، نرحب دائمًا بالمزيد من الخيارات.

يوفر كل من WhatsApp و Facebook و Twitter أوضاعًا مظلمة، لذلك من الرائع رؤية Instagram ينضم إليهم.

كما كشف آدم موسيري، رئيس Instagram عند إطلاقه في أكتوبر 2022، يجب تشغيل أحدث إصدار من نظام تشغيل الهاتف المحمول – أي Android 10 أو iOS 13 – للاستفادة من الوضع الليلي.

إذا تغير ذلك ومتى، فسنقوم بتحديث هذا الدليل وفقًا لذلك ونقدم إرشادات كاملة حول كيفية تمكين الوضع الليلي في Instagram.

الوضع الليلي instagram iphone

كيفية تمكين الوضع المظلم في Instagram على iPhone كيفية تمكين الوضع المظلم في Instagram على Android

إذا كان لديك جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 13، فستسمح لك هذه الخطوات بتغيير إعدادات النظام واستخدام Instagram في الوضع المظلم.

افتح إعدادات هاتفك

حدد “العرض والسطوع”

انقر على “داكن” لتغيير المظهر

ابدأ Instagram

instagram الوضع الليلي android

تمكين الوضع المظلم في Instagram لنظام Android لتمكين الوضع المظلم في Instagram للهاتف الذي يعمل بنظام Android 10، ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات الأربع

افتح إعدادات هاتفك

مرر لأسفل إلى “إظهار”

تفعيل مفتاح تبديل “المظهر الداكن”

ابدأ Instagram

قم بتمكين الوضع الداكن على Instagram لنظام Android

طرق أخرى لتوفير الطاقة على Instagram

إذا لم يكن لديك Android 10 أو iOS 13 حتى الآن، فهناك خطوة أخرى يمكنك اتخاذها لتقليل استهلاك الطاقة في Instagram (والحفاظ على بيانات الهاتف المحمول أثناء استخدامه).

للاستمرار في التمرير، يقوم Instagram بتنزيل الصور ومقاطع الفيديو مسبقًا، ولكن يمكنك تقييد هذا السلوك.

انقر فوق رمز القائمة في الجزء العلوي الأيسر من التطبيق، ثم انقر فوق رمز الإعدادات في الجزء السفلي. اضغط على “الحساب”، يليه “استخدام بيانات الهاتف المحمول” وتفعيل “توفير البيانات”.

سيمنع هذا تنزيل مقاطع الفيديو مسبقًا، لذلك لن يتم تنزيلها إلا عندما تختار تشغيلها.

قد تكون مهتمًا

من غير المحتمل أن يكون لها تأثير كبير، ولكن إذا وجدت أن بطاريتك تنخفض بانتظام إلى آخر 10٪ مع عدم وجود شاحن في الأفق، فكل القليل مهم.