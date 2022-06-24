تفعيل الوضع الليلي في جوجل كروم

تمكين Dark Mode في Google Chrome – يعد Dark Mode من Google تصميمًا بديلاً لمتصفح الويب يستبدل واجهته المعتادة باللونين الرمادي والأبيض بظلال من الأسود والفحم. إنه خيار شائع، ولكن ما سبب أهميته وكيف يمكنني تمكينه

هناك عدة أسباب لاختيار الوضع المظلم في Google. على الأجهزة المحمولة، ربما يكون العامل الأكثر أهمية هو عمر البطارية. تستهلك شاشة هاتفك قدرًا كبيرًا من الطاقة، وفي عام 2022 أكدت Google نفسها أن التطبيقات ذات الواجهات الداكنة تستهلك طاقة أقل بكثير من نظيراتها البيضاء الساطعة.

يعني اختيار الوضع الداكن أيضًا أنك أقل تعرضًا للضوء الأزرق، مما قد يؤثر على قدرتك على النوم. قلة النوم لا تجعلك تشعر بالتعب والغضب فحسب، بل إنها مرتبطة أيضًا بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.

أخيرا، يبدو رائعا. لغة التصميم متعدد الأبعاد من Google وآخر تحديثات Facebook نظيفة للغاية وبيضاء، والتحول إلى الوضع المظلم يجلب تغييرًا منعشًا.

إذا كانت هذه الأسباب كافية لإغرائك، فإليك كيفية الدخول إلى الوضع المظلم من Google لأجهزة الكمبيوتر الشخصية و Android و iPhone.

على عكس بعض المتصفحات (مثل Firefox و Vivaldi)، لا يوجد مربع بسيط للإشارة والتبديل للنقر، ويتم تمكين الوضع المظلم لـ Google بشكل مختلف لكل نظام تشغيل.

لهذا السبب قمنا بتجميع هذا الدليل، والذي سيخبرك بكيفية تمكين الوضع المظلم في متصفح Google للكمبيوتر الشخصي أو iPhone أو Android.

سنوضح لك أيضًا كيف يمكن استخدام Google “لفرض” الوضع المظلم على مواقع الويب التي لا تدعمه رسميًا، مما يؤدي إلى تغيير تجربتك عبر الإنترنت بالكامل.

تمكين الوضع الليلي في Google Chrome للكمبيوتر الشخصي

1. ادخل إلى قائمة “الإعدادات”، واختر “تخصيص”، ثم انقر على “الألوان” وانتقل لأسفل إلى المفتاح المسمى اختر وضع التطبيق الافتراضي.

2. قم بتغيير هذا إلى “غامق” وستتغير جميع التطبيقات ذات الوضع المظلم الأصلي، بما في ذلك Chrome. ليس من الضروري إعادة تشغيل المتصفح.

الوضع الليلي في Google Chrome لأجهزة كمبيوتر MacOS

1. افتح تفضيلات النظام، وانقر فوق عام وحدد المظهر.

2. حدد الخيار “Dark”. كما هو الحال مع Windows، سيتم تبديل جميع التطبيقات ذات الوضع المظلم الأصلي تلقائيًا دون أي إدخال إضافي منك.

الوضع الليلي في Google Chrome لنظام Android

1. لا يزال الوضع الداكن ميزة تجريبية في Chrome لنظام Android، لذا ضع في اعتبارك أن بعض عناصر التصميم قد تبدو غريبة بعض الشيء. لتنشيطه، أدخل علامات chrome // في شريط عنوان المتصفح.

2. انقر فوق مربع Search Flags وأدخل الإجراء المظلم. ستجد هنا خيارين “الوضع المظلم لمحتوى Android على الويب” و “الوضع المظلم لواجهة مستخدم Android Chrome”. إذا قمت بتمكين الخيار الأول، فسيقوم Chrome تلقائيًا باكتشاف ما إذا كان مطورو الموقع قد أنشأوا إصدارًا غامقًا وحدده. إذا لم يتوفر إصدار غامق، فسيقوم المتصفح بعكس ألوان الموقع. يعني تمكين الخيار الثاني أن واجهة المتصفح نفسها ستكون باهتة.

3. انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل كل خيار من هذه الخيارات وقم بتغيير الإعداد إلى نشط، ثم أعد تشغيل Chrome.

4. الآن افتح قائمة الإعدادات، انقر فوق “Themes” وحدد “Dark”. إذا كنت لا ترى خيار السمات، فأعد تشغيل Chrome وسيظهر.

وضع جوجل كروم الليلي للايفون

لم تصدر Google الوضع المظلم لمتصفح Chrome على نظام التشغيل iOS، ولكنه يعمل حاليًا وقد يكون متاحًا مع تحديث المتصفح الرئيسي التالي. سنقوم بتحديث هذه المقالة بإرشادات لتفعيلها عند وصولهم.

في الوقت الحالي، يمكنك استخدام وظيفة العكس لتحقيق نفس التأثير.

1. افتح “الإعدادات” وحدد “عام> إمكانية الوصول> شاشات العرض”.

2. قم بتبديل “Classic Invert” لعكس ألوان كل شيء على شاشة جهازك، أو “Smart Invert” لترك الصور بمفردها مع عكس كل شيء آخر.

قم بتطبيق الوضع المظلم على مواقع الويب باستخدام Chrome

تحتوي بعض مواقع الويب على أوضاعها المظلمة الخاصة بها، والتي يتم تشغيلها تلقائيًا عند استخدام الوضع المظلم في Chrome.

بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك، يمكن للمتصفح “فرض” الوضع المظلم عن طريق عكس ألوان معينة.

لم يتم تنفيذ الميزة بالكامل بعد، لذلك لن تجدها في القائمة الرئيسية، ولكن يمكنك تجربتها من خلال زيارة chrome // flags / # enable-force-dark وقلب المفتاح إلى “ممكّن”.

الآن، إذا كنت تستخدم Chrome في الوضع المظلم، فيجب أن تتغير جميع مواقع الويب تلقائيًا لتتطابق. الوظيفة ليست مثالية بعد، لذلك قد تبدو بعض المواقع غريبة بعض الشيء، لكنها تعمل بشكل جيد بشكل عام.