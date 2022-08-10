تفعيل مبادرة مظلة معتمر لقاصدي المسجد الحرام

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، مبادرة “مظلة العمرة” لتوفير مظلات استعداداً لسقوط الأمطار، حفاظاً على أمن المواطنين. يقصد حجاج المسجد الكبير مناسكهم براحة وطمأنينة.

المظلات الواقية

وأوضح نائب المدير العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية، خالد بن فهد الشلوي، أن الوكالة كانت مهتمة منذ البداية بتقديم مظلات واقية وخدمات تساعد الحجاج على أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، وتلبية احتياجاتهم في المنطقة. المجال وتقديمها، وإثراء تجربة الحجاج نحو تحقيق نتائج متميزة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية.

تحسين وتطوير

ويتحقق ذلك من خلال اكتشاف فرص التحسين والتطوير والابتكار، واستثمار مواهب وقدرات (الشباب) المنافسات الوطنية العاملة لخدمة حجاج الحرمين الشريفين وتمكينهم من تحقيق النجاح محليًا وعالميًا، وبناء نظام خدمي. . مراعاة المستجدات الحديثة ومواكبة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومناقشة سبل وآفاق التعاون المشترك مع الجهات المختصة والجهات الحكومية المعنية.

وختم الشلوي أن هذه البرامج والخدمات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ودعمه المتواصل لمسيرة المسجد الحرام. تواصل اجتماعي. خدمات تحقق تطلعات القيادة الرشيدة – يوفقها الله – لتوفير بيئة آمنة ومطمئنة لحجاج بيت الله الحرام.