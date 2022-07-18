تفعيل مركز الرئاسة الثقافي الفكري بوقف الملك عبدالعزيز

قامت وكالة الشؤون الفكرية والثقافية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجلس شباب الرئاسة بتفعيل مركز رئاسة شباب الفكر والمعرفة بوقف الملك عبدالعزيز – رحمه الله. له – والذي يهدف إلى إبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين.

جاء ذلك بمشاركة وكيل الوزارة للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، ونائب وكيل الوزارة للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حميد النفيعي، وبحضور مدير الإدارة. مكتب الرئاسة. مجلس شباب ثامر بن محمد الرزيزة.

موجهة للحجاج

وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، أن المركز يستهدف بشكل أساسي الحجاج للاحتفال بإتمام مناسكهم وإدخال البهجة والسرور على قلوب الحجاج في هذه. الأيام الفاضلة، وإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين الشريفين، من منظور ثقافي فكري للشباب.

صرح نائب وكيل الوزارة للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النفيعي أن الوكالة ترغب من خلال هذا المركز في نقل رسالة الدفاع الفكري والثقافي والنوعي عن الحرمين الشريفين من خلال الإصدارات المختلفة، بما في ذلك مجموعة الخطابات. من الحرمين الشريفين والبحوث والدراسات الصادرة عن خطباء الحرمين البارزين والمتخصصين في جوانب الفكر المناعي.