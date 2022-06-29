تفويج أكثر من 16 ألف حاج إلى المشاعر المقدسة عبر ميقات ذي الحليفة

أشرفت وكالة الأنباء السعودية (واس) على جهود التنظيم الميدانية التي أعدتها مختلف الأجهزة الحكومية والأمنية بالمدينة المنورة في “ميقات ذي الحليفة” لمتابعة تجمعات حجاج المشاعر المقدسة.

المرافق والخدمات

تعمل وزارة الحج والعمرة ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والجهات العاملة ضمن برنامج خدمة الحجاج على توفير كافة المرافق والخدمات الصحية والإرشاد والتنظيم للحجاج في مسجد الميقات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تسهيل حركة خروج الحجاج ونقلهم بالحافلات من أماكن إقامتهم باتجاه مكة المكرمة مروراً بميقات ذي الحليفة.

أداء فريضة الحج

وغادر 16218 حاجا المدينة المنورة أمس متوجها إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج عبر ذي الحليفة الميقات الذي يستقبل حافلات المعتمرين يوميا ابتداء من الساعات الأولى من الصباح، ويصلون في البيت العتيق قبل أداء مناسك الحج.