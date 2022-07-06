تفويج الحجاج إلى 36 مصلى في المسجد الحرام

واصلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين استقبال المصلين خلال موسم حج هذا العام داخل المسجد الحرام وطوابقه وأسطحه وطوابقه السفلية، وتجميعهم في المصليات المخصصة لهم، وكذلك إدارة حركتهم. الحرص على تجهيز جميع الرحلات الرئيسية والثانوية وتتبع الدخول والخروج بكل سهولة وراحة.

وأشار مساعد الأمين العام للجماعات وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي إلى أن عدد المصليات التي سيتم توجيهها (36) مصلى منها (4) مصليات بالدور الأرضي و (9) بالدور الأول و (6) مصليات في إضافة الطابق الأول، و (4) مصليات في إضافة الطابق الأرضي، و (4) مصليات سفلية، (6) مصليات على السطح، و (3) مصليات على السطح. المساء. (أ) كانت الإدارة مدعومة بكوادر بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا.

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