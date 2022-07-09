تفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة عبر مسارات وأبواب مخصصة

بدأت الإدارة العامة للحشود ممثلة بإدارة تخطيط الحشود، صباح اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، بتنفيذ الخطط والإجراءات المقدمة للحجاج في المسجد الحرام، ومتابعتها. – متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لتجاوز السيول في باطن الأرض والتي تم التخطيط لها مسبقا، وبدء مبادرة (توزيع الكثافة) خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ.

فيديو | مؤمنون ولصوص واستجداء الرحمة والمغفرة.

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة في المسجد الحرام في مكة المكرمة # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/yXG3yAPoZi

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 9 يوليو 2022

الطرق المتخصصة

أكد مدير إدارة تخطيط الحشود المهندس أيمن بن مصطفى فلمبان، أنه تم وضع مسارات لمجموعات الحجاج، بالإضافة إلى إنشاء بوابات محددة لدخول وخروج كل مجموعة لضمان منع أي ازدحام أو ازدحام. الازدحام، ولضمان انسيابية الحشود التي تضمن سلامة الحجاج من خلالها. الله حرام.

وأشاد وكيل إدارة تخطيط الحشود المهندس رياض بن عبيد الحازمي، باستعداد الكوادر المؤهلة علميا وعمليا لتحقيق الريادة والتميز.

اتبع السديس

وتخضع هذه الأعمال لإشراف ورقابة الأمين العام المساعد لترقية وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، لبذل المزيد من الجهود المشتركة لتطوير أنظمة العمل، وفق توجيهات الرئيس العام. لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.