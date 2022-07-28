تقارير ..إقالة في لجنة الحكام بالكاف

كشفت تقارير إعلامية عن إقالة لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في إطار خطة لتطوير الحكام للدورة المقبلة.

وافادت الانباء ان ايدي ميت مدير لجنة الحكام اقيل اليوم الاربعاء بعد عدة اجتماعات في الايام الاخيرة.

وأوضح أنه تم شكره وأنه يجري حاليا البحث عن بديل بعد تنسيق مسبق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إيدي غادر مجموعة “واتسآب” التابعة للجنة الحكام عقب قرار عزله.

وأكدت التقارير أن إيدي بعث برسالة إلى الحكام الدوليين كانت كالتالي “عملت معكم منذ سنوات عديدة”.

وتمنى لهم ولحكام النخبة التوفيق في مونديال قطر حيث عملوا معه لرفع مستوى التحكيم في إفريقيا.

وأبلغهم أن فترته انتهت مع اللجنة ولم يجددها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثم غادر مجموعته.