تقارير ..‏إيقاف كهربا لمدة 6 أشهر

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن الفيفا قررت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والزمالك السابق لمدة 6 أشهر.

وكانت المحكمة الرياضية قد أصدرت حكما نهائيا بتغريم محمود عبد المنعم بتهمة تسديد مليوني دولار لصالح نادي الزمالك، إضافة إلى 5٪ فائدة على المبلغ، من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

أكدت تقارير أن نادي الزمالك تلقى رسالة من الفيفا تتضمن قرار إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا لمدة 6 أشهر، لحين سداد الغرامة المفروضة عليه لصالح الأبيض الدولي. المحكمة الرياضية.

يستعد الزمالك لمواجهة نظيره من المقاولون العرب مساء غد الثلاثاء في الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.