تقارير النصر السعودي يبيع هداف أمم إفريقيا للزمالك

أبدى نادي الزمالك رغبته في اقتناص خدمات فنسنت أبو بكر مهاجم فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر، برئاسة موصلي معمر، وافقت في البداية على فكرة بيع عقد المهاجم فنسنت أبو بكر، أول لاعب في فريق كرة القدم الدولي بالنادي، للزمالك.

وأشارت تقارير إلى استمرار عملية التفاوض بشأن التفاصيل المالية بين ناديي النصر والزمالك السعودي حتى الآن.

كان الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك قد تغلب على نظيره الجونة، مساء الجمعة، في اليوم التاسع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بأربعة أهداف مقابل واحد.

جدير بالذكر أن الكاميروني فنسنت أبو بكر هو هداف النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.