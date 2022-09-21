تقارير| بعد غريب.. رينارد “يعاقب” نجم النصر ويستبعده نهائيا

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل. كشفت تقارير إعلامية عَنّْ “معاقبة” المدرب الفرنسي، هِيْرفِيْه رينارد، مدرب منتخب السعودية لكرة القدم، أحد نجوم نادي النصر.

وشهدت الأيام الماضية جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع السعودي، بعد أن استبعد رينارد من القائمة الخضراء السعودية النجم الشاب عبد الرحمن غريب جناح فريق النصر الأول لكرة القدم. هذا قبل كأس العالم.

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وأسفرت قرعة مونديال “الدوحة 2022” عَنّْ تواجد المنتخب السعودي فِيْ المجموعة الثالثة إلَّى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

العقوبة التأديبية على هِيْرفِيْه رينار

وبحسب شبكة “ماندارين نيوز”، عبر موقع التدوين القصير “تويتر”، استبعد المدرب الفرنسي أحد لاعبي المنتخب السعودي ورفض إعادته مرة أخرى.

وأشارت الشبكة إلَّى أن قرار رينارد ؛ جاء من ضياع هذا اللاعب من أحد الحقول الخضراء ؛ لحضور ولادة طفلك.

وأكد أن تصرفات اللاعب أغضبت هِيْرفِيْه رينارد الذي أغلق الباب أمام عودة اللاعب للمنتخب الوطني ؛ بقرار تأديبي.

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أشارت السلسلة إلَّى أن الحادثة قديمة ؛ واستبعد اللاعب بالفعل من القائمة “الأخيرة” للمنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة فِيْ مونديال 2022.

ولم تذكر الشبكة الإخبارية اسم اللاعب المستبعد، لكنها أثارت الجدل عَنّْدما نشر تغريدة أخرى بصورة للنجم الفائز عبد المجيد الصليح.

وبالفعل لم يكن الصليح ضمن قائمة منتخب السعودية لكرة القدم، الذي يستعد لمواجهة الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية “الودية” يومي 23 و 27 سبتمبر.