تقارير بيرسي تاو يغادر الأهلي

بيرسي تاو

أكدت تقارير إعلامية خروج لاعب جنوب إفريقيا بيرسي تاو من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “الجنوب أفريقي” الجنوب أفريقية، فإن بيرسي تاو سيغادر بشكل نهائي الأهلي في السوق الصيفي، بعد وضعه على قائمة القتلى.

وأضافت الصحيفة أن بيرسي تاو تعرض لإصابات عديدة منذ انضمامه للفريق وغاب عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، فضلا عن عدة مباريات في دوري أبطال إفريقيا.

انضم بيرسي تاو إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من نادي برايتون الإنجليزي بناءً على طلب المدير السابق بيتسو موسيماني، ويستمر عقد بيرسي تاو مع الأهلي حتى 30 يونيو 2022. 2024.

تبلغ القيمة السوقية لـ Percy Tau 3 ملايين يورو، وفقًا لموقع سوق الانتقالات العالمي.

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

وشارك بيرسي تاو مع الأهلي في 28 مباراة في مختلف المسابقات وأحرز 8 أهداف وصنع 6 أخرى.