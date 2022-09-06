تقارير| حمد الله يودع الاتحاد ويوقع لـ”هذا النادي” فِيْ صيف 2022

أفادت آخر الأخبار فِيْ الصحف، أنه فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أكَمْل النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، رحيله عَنّْ الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، صيف 2022.

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انضم عبد الرزاق حمدالله، 31 عاما، إلَّى الاتحاد فِيْ يناير 2022 من النصر بصفقة انتقال مجانية، بعد إنهاء المهاجم المغربي فِيْ نوفمبر 2022 بسبب خلافات كبيرة بين الطرفِيْن، لا تتعلق بكرة القدم.

حمدالله يودع الاتحاد .. ويوقع لـ “هذا النادي” صيف 2022

وأشار موقع “إنفوسبورتس” المغربي إلَّى أن النجم عبد الرزاق حمدالله قد ترك الاتحاد بالفعل فِيْ سوق الانتقالات الصيفِيْ 2022.

وأكد أن حمدالله وقع عقود انتقاله من الاتحاد إلَّى الوداد البيضاوي بالمغرب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وأوضح أنه لا يحتاج إلا لاجتياز الفحوصات الطبية، قبل تسجيل اسمه فِيْ قوائم الإفريقي. ابطال. أبطال الدوري.

وأكد أن الاتحاد وافق على إعارة عبد الرزاق حمدالله للوداد، بعد إيقافه عَنّْ المشاركة فِيْ مباريات كرة القدم فِيْ المملكة العربية السعودية، بسبب قضية “التسجيلات الصوتية” التي فازت بالفوز، حيث حرم المهاجم المغربي. من لعب كرة القدم لمدة 4 أشهر كاملة.

وألمحت تقارير صحفِيْة، فِيْ وقت سابق، إلَّى احتمال انتقال عبد الرزاق حمدالله إلَّى أولمبيك آسفِيْ المغربي، قبل أن ينفِيْ النادي ذلك رسميًا.

يشار إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله لاعب فِيْ الدوري السعودي، منذ انضمامه إلَّى النصر فِيْ صيف 2022، قادما من الريان القطري، قبل أن يخوض تجربة مع الاتحاد، التي تعطلت، إثر إيقافه رسميا من الدوري. لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم.