تقارير روي فيتوريا يقترب من تدريب منتخب مصر

روي فيتوريا مدرب النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي روي فيتوريا يقترب من تولي تدريب المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب المنتخب المصري بعد 3 مباريات فقط مع الفراعنة، ويتطلع مديرو الجبالية لتوظيف مدرب جديد لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، دخل اتحاد الكرة في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريب الفريق المصري، حيث أشاد الأخير بقيادة الفراعنة ووافق في وقت سابق على خفض راتبه لتولي المهمة رسميًا. .

ويستعد اتحاد الكرة للانتهاء من الاتفاق مع روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

ويسعى المسؤولون عن اتحاد الكرة إلى سرعة حسم ملف المدرب الجديد للمنتخب المصري، بعد إقالة إيهاب جلال من الإدارة الفنية للفريق بعد 3 مباريات فقط.