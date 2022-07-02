تقارير سعودية.. الأهلي اقترب من حسم صفقة عمر السومة

ذكرت تقارير إعلامية سعودية، اليوم السبت، أن نادي الأهلي المصري يتفوق على غريمه التقليدي الزمالك في صراع العقد مع النجم السوري عمر السومة المهاجم السعودي الأهلي جدة.

وبحسب صحيفة المواطن السعودية، فإن النادي الأهلي هو الأقرب والأرجح للتعاقد مع المهاجم السوري من الزمالك على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة إن رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي جدة ماجد النفيعي سيوافق على إعارة اللاعب للأهلي المصري وليس بيعه.

وأضاف “إدارة ماجد النفيع ستوافق على العرض، خاصة أنه لا يريد بيع عقود لكبار النجوم ولا يمكنه التمسك بها – طالما هو في الدرجة الأولى – من أجل المال. أسباب.

وختم “إدارة الأهلي تدرس التخلص من سوما بسبب راتبه المرتفع ونظراً للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي”.

وكشفت الصحافة السعودية، الخميس، أن نوادي كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، يستهدفان التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي جدة، بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية السعودي. شبه الجزيرة العربية. قسم.

وأكدت صحيفة المواطن السعودية، رغبة الأهلي والزمالك في التعاقد مع مهاجم لأهلي جدة، ونفس الشيء ينطبق على فريق الريان القطري.

ولفتت الصحيفة إلى أن السومة أمامه خيارات عديدة منها البقاء مع الأهلي جدة ومساعدة الفريق على العودة للدوري السعودي مرة أخرى في صيف 2023.