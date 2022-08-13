‏تقارير مغربية الأهلي يفاوض خليلهودزيتش لخلافة سواريش

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي ووحيد خليلودزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، لإدارة الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريس.

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رحيل وحيد خليلودزيتش من منصبه كمدرب للمنتخب المغربي، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

وبحسب موقع 360 سبورت المغربي “افتتح النادي الأهلي خط التفاوض مع وحيد خليلودزيتش، المدير الفني السابق للمنتخب المغربي، كخيار أول لتولي إدارة فريق كرة القدم بالنادي”.

وأشار الموقع المغربي إلى أن إدارة الأهلي تبحث عن مدرب جديد بسبب الأداء المتواضع للفريق الأحمر تحت إشراف البرتغالي ريكاردو سواريس.

وختم “كلولوزيتش يدرس عرض الأهلي بجدية شديدة سواء بالموافقة عليه أو بالاعتذار عن توليه قيادة فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم”.

وكان الأهلي قد عين البرتغالي ريكاردو سواريس لإدارة فريق كرة القدم الأول خلفا لجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

ويواجه الأهلي نظيره المصري المقاصة الأحد المقبل في منافسات كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقررة الساعة 800 مساء، في الجولة الـ16 من كأس مصر.

ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

ولعب الأهلي 29 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز في 18 وتعادل 8 وخسر 3.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.