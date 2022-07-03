تقدير المعدل التراكَمْي من 5 جامعة الملك عبدالعزيز 2022

نتعرف على معدل الدرجات التراكَمْي من جامعة الملك عبد العزيز 5 2022 من خلال قائمة الدرجات الممنوحة للدرجات التراكَمْية التي حصل عليها طلاب جامعة الملك عبد العزيز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. لا شك أن الرجال والنساء يسعون للوصول إلى أعلى الدرجات. لذلك يحبون أن يعرفوا عن التقدير الذي تمنحه جامعة الملك عبد العزيز للطلاب الذين حصلوا على معدل تراكَمْي 5، وهذا ما سنتعلمه بالإضافة إليه.

جامعة الملك عبدالعزيز

جامعة الملك عبد العزيز هِيْ إحدى الجامعات الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التابعة لوزارة التربية والتعليم. تعتبر الجامعة من أهم الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست عام 1387 هـ باسم مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز رحمه الله، وكان الهدف من إنشاء الجامعة نشر العلم فِيْ المنطقة. كانت الجامعة فِيْ الأصل جامعة خاصة حتى أصبحت جامعة حكومية عام 1391 هـ. تتكون الجامعة من حرمين جامعيين منفصلين، أحدهما للذكور والآخر للطالبات، كل منهما مجهز بالكامل.

المعدل التراكَمْي جامعة الملك عبد العزيز

يوجد فِيْ جامعة الملك عبد العزيز نظام لتقييم الطلاب والمعدل التراكَمْي فِيْ جامعة الملك عبد العزيز يبدأ من المعدل التراكَمْي (1) إلى المعدل التراكَمْي (5). وهكذا يتحدد مستوى الطالب بهذه المعدلات. حيث أن المعدل التراكَمْي (5) هُو أعلى متوسط ​​، بينما المعدل التراكَمْي (1) هُو الأدنى ومن خلال هذه المعدلات التراكَمْية يتم تمييز الطلاب ويتم تحديد مستوى كل طالب من مدارس مختلفة.

المعدل التراكَمْي 5 من جامعة الملك عبد العزيز

معدله التراكَمْي 5 فِيْ جامعة الملك عبد العزيز ممتاز. وحيث أن جامعة الملك عبد العزيز حددت أن المعدل التراكَمْي العام لمتوسط ​​تقدير الطالب عند تخرجه ممتاز إذا حصل الطالب على نسبة تراكَمْية لا تقل عن 4.5 من 5. ممتاز وعالي. حيث حصل الطالب على نقطة مئوية من 95 إلى 100٪.

المعدلات التراكَمْية التقديرية لجامعة الملك عبد العزيز

كل معدل تراكَمْي له درجاته الخاصة فِيْ جامعة الملك عبد العزيز. تقديرات جامعة الملك عبد العزيز للمعدلات التراكَمْية هِيْ كالتالي

ممتاز إذا كان المعدل التراكَمْي بين 4.5 و 5.0.

جيد جداً إذا كان المعدل التراكَمْي من 3.75 إلى أقل من 4.5.

جيد إذا كان المعدل التراكَمْي الخاص بك بين 2.75 وأقل من 3.75.

مقبول إذا كان المعدل التراكَمْي بين 2 وأقل من 2.75.

طريقة حساب المتوسط ​​التراكَمْي جامعة الملك عبد العزيز

المعدل التراكَمْي هُو معيار عددي يمثل مستوى أداء الطالب فِيْ مجموعة من المقررات لجميع الفصول الدراسية. يمكن حساب المتوسط ​​التراكَمْي باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى الصفحة التجريبية لجامعة الملك عبد العزيز GPA.

اكتب عدد الساعات المسجلة وبعد المعدل التراكَمْي الحالي.

انتقل إلى علامة التبويب حساب معدل التجربة.

أدخل أسماء الأجهزة.

أدخل الدرجات وساعات الفصل.

انقر فوق رمز متوسط ​​الحاسبة.

تتبع المعدل التراكَمْي الخاص بك وبعض المعلومات الأخرى.

كيفِيْة احتساب المعدل التراكَمْي لجامعة الملك عبد العزيز

تعتمد جامعة الملك عبد العزيز على آلية حساب محددة نتعرف عليها فِيْ النقاط التالية

يحسب المعدل الفصلي بضرب عدد ساعات المقرر فِيْ درجة الطالب فِيْ نفس المقرر ثم قسمة ناتج عملية الضرب لجميع المقررات على عدد ساعات الفصل.

يتم حساب نتيجة عملية الضرب من عدد ساعات التسجيل بالمعدل التراكَمْي.

ثم يتم حساب نتيجة ضرب المعدل التراكَمْي بعدد ساعات المقرر للفصل الدراسي.

أضف النتائج ثم اقسمها على إجمالي عدد الساعات.

تقييمات المواد الدراسية جامعة الملك عبد العزيز

تعتمد جامعة الملك عبد العزيز على حساب التي حصل عليها الطلاب فِيْ كل مادة على النحو التالي

درجة بالنسبة المئوية تقييم رمز التقدير العربي رمز التقدير الإنجليزي الدرجة التراكَمْية من (5) 95 – 100 مرتفع للغاية أ + أ + 5.0 90 إلى أقل من 95 ممتاز واحد واحد 4.75 85 إلى أقل من 90 ارتفاع جيد جدا ب + ب + 4.5 80 إلى أقل من 85 ممتاز سا سا 4.0 75 إلى أقل من 80 ارتفاع جيد ج + ج + 3.5 70 إلى أقل من 75 جيد فعل فعل 3.0 65 إلى أقل من 70 ارتفاع مقبول د + د + 2.5 60 إلى أقل من 65 وافقت دكتور يا 2.0 أقل من 60 يفشل ال تأكل 1.0 – غير مكتمل إلى IC – – مجردة ال DN 1.0 60 وما فوق تمر بدون درجة الأقران NP – أقل من 60 فشل فِيْ الصف عالية الدقة نف – – انسحب بعذر بي دبليو –

كَمْ تمتلك جامعة الملك عبد العزيز

لا شك أن جميع الطلاب يرغبون فِيْ الحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية وقد تبنت جامعة الملك عبد العزيز درجات الشرف التالية للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية بعد التخرج

ينال الطالب مرتبة الشرف الأولى إذا حقق معدل تراكَمْي من 4.75 إلى 5.0.

سيحصل الطالب على مرتبة الشرف الثانية إذا حقق معدل تراكَمْي من 4.25 إلى 5.0.

شروط الحصول على مرتبة الشرف من جامعة الملك عبد العزيز

لا يحصل الطالب فِيْ جامعة الملك عبد العزيز على الماجستير الأول أو الثاني إلا إذا حقق النسب التي عرفناها فِيْ الفقرة السابقة، باستثناء الشروط التالية

أن لا يكون الطالب راسبًا فِيْ أي مقرر درسه فِيْ جامعة الملك عبد العزيز أو أي جامعة أخرى.

يجب أن يكون الطالب قد أكَمْل متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها فِيْ منتصف المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للإقامة فِيْ الكلية.

أن يكون الطالب قد درس فِيْ جامعة الملك عبد العزيز 60٪ على الأقل من متطلبات التخرج.

طرق الاتصال بجامعة الملك عبد العزيز

توفر عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبد العزيز الطرق التالية للتواصل معه

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تحدثنا فِيْ هذا المقال التفصيلي عن تقدير المعدل التراكَمْي من 5 جامعة الملك عبد العزيز 2022، والذي تعرفنا فِيْه على جميع التقديرات التي اعتمدتها الجامعة للمعدلات التراكَمْية عند تخرج الطلاب، وكذلك كيفِيْة المتوسط ​​التراكَمْي من درجات المقرر.