تقديم أمن المنشآت 1444 الشُروطْ ومتطلبات التسجيل عبر أبشر توظيف

أعلنت إدارة وزارة الداخلية، أن قوى الأمن بالمنشآت ستقدم 1،444 برتبة جندي أو موسيقي، من الشباب الحاصلين على المؤهلات المطلوبة، وفق شُروطْ التقديم المتوفرة على بوابة التوظيف أبشر. مسؤول الموقع لتلقي طلبات الوَظْائِفْ العسكرية المعلنة من قبل مديريات وزارة الداخلية فِيْ المملكة، مثل جوازات السفر والحالة الزواجية والسجون والمرور، وسيقتصر التسجيل فِيْ هذه الوَظْائِفْ العسكرية على الرجال فقط، كَمْا جاء فِيْ الإعلان الأخير.

تواريخ حفظ سلامة المنشأة 1444

وتقرر أن يبدأ توفِيْر الأمن للمباني اعتباراً من صباح اليوم الأول من محرم للعام الهجري الجديد 1444، وتنتهِيْ عملية التقديم بإذن الله الخميس المقبل الموافق السادس من محرم. . فِيْ 4 أغسطس 2022، وفقًا لوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وسيتم إجراء التعيينات على وَظْائِفْ فِيْ مختلف مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة، وفقًا لأسلوب التقديم على منصة التوظيف أبشر.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ أمن المنشآت

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل، باستثناء من ولد لأحد الوالدين أثناء خدمته خارج الدولة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك والشرف والسمعة، وألا يكون محكوما عليه بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه أو فصله من أي من الوَظْائِفْ الخاضعة للخدمة العسكرية وأنظمتها. أو فصل من كلية أو معهد عسكري.

ألا يكون موظفًا فِيْ جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من أجنبي.

اجتياز اختبارات القبول والإجراءات المتعلقة بها

يجب أن يكون الطول متناسبًا مع الوزن.

الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة لكل وظيفة عسكرية، على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة.

متطلبات تطبيق لأمن المنشآت

فِيْ حالة التقدم لرتبة جندي أول، يجب أن يكون لديك

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

دورة تدريبية معتمدة أو دبلوم لمدة عام أو أكثر بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.

الحصول على مؤهل أعلى فِيْ نفس التخصص.

الحصول على دبلوم أو دورة تدريبية معتمدة لمدة عام أو أكثر بعد المدرسة الثانوية

التخصصات المطلوبة ميكانيكا السيارات، التبريد والتكييف، فني اللحام، الكهرباء، فني الآلات، شبكات الكَمْبيوتر، دعم الكَمْبيوتر، برامج الكَمْبيوتر

فِيْ حالة طلب درجة جندي فِيْ المؤسسات الأمنية وهِيْ شهادة الثانوية العامة يجب كتابة البيانات بدقة.

مسؤول ارتباط توظيف أبشر لقوى أمن المنشأة

يمكن التسجيل فِيْ وَظْائِفْ أمن المنشأة من خلال منصة أبشر إنه نفس الموقع الذي سيتم من خلاله الإعلان عن أسماء المقبولين فِيْ البداية