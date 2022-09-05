كيفية تقديم اعتراض على الدفعه 58 من حساب المواطن ،بعد إعلان نتائج الأهلية للدورة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الاعتراض وتقديم الشكاوي في خدمة حساب مواطن ،كما أنها من أكثر الخدمات نجاحاً في البلاد وتقدم خدمات عديدة للمواطن بامكانية وصوله الى الخدمات الحكومية والإطلاع على كل ما هو جديد لديها بالإضافة الى تحديث البيانات.

تقديم اعتراض على الدفعه 58 من حساب المواطن

إذا تم ارتكاب الخطأ من خلال حساب المواطن الخاص، فهذا يعني أن بياناته صحيحة تمامًا. إذا كان هذا خطأك، فكيف تتصرف

فِيْ هذه الحالة، يجب أن تعارض فقدان الأهلية، لكنهم لا يقبلون اعتراضك. الشيء الوحيد الذي عليك القيام به فِيْ هذه الحالة هُو تصحيح البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، كَمْا هُو موضح فِيْ برنامج حساب المواطن وتطبيقه الشهر المقبل، ستكون أحد المستفِيْدين من هذا البرنامج بعد تصحيح بياناتك تمامًا كَمْا هُو موضح ومطلوب.

كيفِيْة الاعتراض على حساب المواطن

للاعتراض على عدم الأهلية فِيْ برنامج حساب المواطن، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: