كيفيه تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 ca.gov.sa وطريقة تقديم شكوى ،بعد صرف الدفعة ال58 من مستحقات خدمة حساب مواطن المصرفية التي تقدمها المملكة العربية السعودية وحدوث بعض الخصومات على الدعم المالي لبعض المستفيدين ،كما يتسائل الكثير عن ألية تقديم الشكاوي والاستفسارات الخاصة بموقف الخصم ومدته على الأشهر القادمة.

كيفية تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن 1444

أعلن برنامج حساب المواطن أنه فِيْ حالة رفض طلب التسجيل فِيْ الدعم وإعلان نتائج الدفع وكان مقدم الطلب غير مؤهل، فِيْ هذه الحالة يمكن لمقدم الطلب تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن باستخدام الخطوات التالية:

أول من يتوجه إلى موقع حساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم انقر فوق تسجيل.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة.

انقر على أيقونة دراسة الأهلية.

على الفور، ستظهر أسباب تنحية مقدم الطلب أمامك.

ثم انقر فوق إرسال اعتراض.

انقر فوق أسباب عدم أهلية الشخص أو المرؤوسين.

تحديث البيانات لإثبات أهلية الفرد.

ثم انقر فوق تقديم طلب.

خطوات التحقق من نتيجة الأهلية لحساب مواطن

يمكنك معرفة نتيجة الاستحقاق فِيْ حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن وقم بتسجيل الدخول.

ثم انتقل إلى حسابك واختر دراسة الأهلية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات (حالة الأهلية، تفاصيل الأهلية للمعالين، تاريخ ة الطلب، عدد حالات الأهلية المؤهلة السابقة).

انقر فوق تفاصيل أهلية الأعضاء.

سترى على الفور نتيجة الأهلية.

تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن 1444

بعد الإعلان عن نتيجة الدفع، هناك الكثير من البحث عن خطوات تقديم اعتراض مالي على حساب المواطن، ويمكن القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن ca.gov.sa.

تسجيل الدخول.

ثم اضغط على أيقونة المدفوعات.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال كائن.

حدد نوع الاعتراض (عدم سداد، صفر، عدم استلام الدفعة).

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

كيفية تقديم شكوى أو استفسار على حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن رقمًا مجانيًا يمكن للمواطنين من خلاله تقديم شكوى أو استشارة الدعم أو تقديم اعتراض أو الرجوع إلى تاريخ الدعم الأقل، الرقم هُو 19912. يمكنك الاتصال فِيْ أيام العمل الرسمية، والتي تبدأ من يوم الأحد حتى يوم الاثنين، من الثامنة صباحًا حتى العاشرة صباحًا. فِيْ الليل، ستهتم إحدى خدمات العملاء باستفسارك وشكواك.

كيفيه تقديم اعتراض على حساب المواطن 1444 ca.gov.sa وطريقة تقديم شكوى كما وفرت خدمات إلكترونية خاصة بالخدمة المصرفية وتعاملها مع مصرف الراجحي في كافة مدن المملكة كذلك متابعة كل جديد ومواعيد نزول الرواتب على الحسابات الإلكترونية.