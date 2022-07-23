تقديم الأمن العام نساء 1443 فِيْ إدارة المرور على رتبة جندي هنا الشُروطْ والتخصصات

توفِيْر نساء الأمن العام 1443، ننشر على موقعكَمْ، إبلاغي، رَابِطْ توفِيْر الأمن العام 1443 للنساء برتبة مجند للوَظْائِفْ العسكرية، لحاملي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دبلوم وبكالوريوس درجة مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي الملحقة بوزارة الداخلية بالقوات المسلحة، حول فتح باب التقدم لشغل وَظْائِفْ الأمن العام 2022 للسيدات، وعلى الراغبين فِيْ التسجيل قراءة الشُروطْ المطلوبة اولا وفِيْ حال استيفاء الشُروطْ يجب تعبئة استمارة التسجيل الالكتروني من خلال رَابِطْ ابشر للتوظيف فِيْ المَوعِد المحدد مع التنبيه بضرورة تحميل جميع المستندات المطلوبة والتأكد من دقتها عند الدخول. البيانات لمطابقة الوثائق عند المطابقة.

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

التعريف بنساء السلامة العامة 1443

سجل قوات الأمن العام الخاصة أصبح فِيْ الساعات الأخيرة موضوع بحث مكثف للغاية. وذلك لأنه تم فتح باب التسجيل للعسكريات فِيْ مناصب الأمن العام بإدارة المرور. وتجدر الإشارة إلى أن التسجيل يتم إلكترونياً من خلال منصة أبشر للمقاولات. لذلك، يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب نشط على منصة أبشر للتوظيف من أجل التسجيل فِيْ وَظْائِفْ القوات الخاصة بالأمن العام. إذا لم يكن لدى مقدم الطلب حساب بالفعل، فِيْجب عليه إنشاء حساب جديد. من خلال النقر على أيقونة “تسجيل جديد” واتباع الخطوات المطلوبة حتى اكتمال التسجيل بنجاح على رَابِطْ موقع أبشر للأمن العام.

إتصال لتوفِيْر السلامة العامة 1443 لدائرة المرور النسائية

يتم التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة عن طريق تسجيل الدخول إلى رَابِطْ التوظيف أبشر jobs.sa.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وانقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

انقر على زر الوَظْائِفْ المتاحة وسيتم اختيار وَظْائِفْ السلامة العامة منه.

استيفاء واستيفاء نموذج التسجيل الإلكتروني بدقة وتحميل الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد إتمام عملية التسجيل والتحقق من صحة البيانات يجب الضغط على زر التسجيل.

شُروطْ التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل. حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل مؤهل أعلى. أن تكون حسن الخلق والسمعة ولم يحكَمْ عليها فِيْ أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة. أن يكون لديك هُوية وطنية مستقلة وصالحة. يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ وظيفة خاضعة للنظام العسكري، وألا يكون قد تم إنهاء خدمته فِيْ المراكز أو المعاهد العسكرية، وألا يكون موظفًا لدى وكالة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. يجب على المتقدم اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول. أما الشهادات الصادرة من خارج المملكة فِيْجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

التخصصات المطلوبة لوَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن العام

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ستعطى الأفضلية للحاصلين على مؤهل أعلى (دبلوم – ماجستير) فِيْ التخصصات التالية – القانون، الإحصاء، الإعلام، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، اللغة الإنجليزية، تكنولوجيا المعلومات، المحاسبة).

تاريخ تقديم أعمال أبشر دي سيجوريداد Pública.sa

التسجيل متاح من يوم السبت 12/24/1443 الموافق 23/07/2022 وينتهِيْ يوم الخميس 1443/29/12 هـ الموافق 2022/07/28.