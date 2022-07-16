تقديم الامن البيئي .. شُروطْ التسجيل و رَابِطْ التقديم فِيْ وَظْائِفْ الامن البيئي وسلم الرواتب مع البدلات

فِيْ هذه المقالة، ننشر لك رَابِطًْا لتوفِيْر وَظْائِفْ الأمن البيئي. شُروطْ التسجيل فِيْ السلامة البيئية، وكذلك سلم رواتب السلامة البيئية. وذلك بعد أن أعلنت قوى الأمن البيئي الخاصة أنها فتحت باب الدخول والتسجيل فِيْ المواقع العسكرية لقوى الأمن البيئي للرجال. حيث تشمل هذه المناصب رتبة رقيب ورقيب بالإضافة إلى رتبة عريف. وفِيْ السياق ذاته، أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، أن التعيين لهذه المناصب هُو لمناطق المملكة العربية السَعُودِيْة المختلفة. أدناه نستعرض معك جميع تفاصيل التسجيل.

توفِيْر الأمن البيئي

يعتبر توفِيْر الأمن البيئي من أهم القضايا التي تهم الكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة. الراغبين فِيْ التقدم للوَظْائِفْ المعلن عنها من قبل القوات الخاصة لأمن البيئة بالمملكة. حيث يعتبر هذا القطاع من أبرز القطاعات فِيْ المجال العسكري، فهُو تابع لوزارة الداخلية السَعُودِيْة. يهتم قطاع الأمن البيئي بشكل عام بالبيئة والطبيعة.

شُروطْ التقديم لوَظْائِفْ السلامة البيئية

أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ الراغبين فِيْ التقدم للوَظْائِفْ المعلن عنها. والتي جاءت على النحو التالي

أولئك الذين يرغبون فِيْ التقدم لوَظْائِفْ الأمن البيئي يجب أن يكونوا حاصلين على الجنسية السَعُودِيْة.

يشترط أيضًا أن تكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي مناسب للمنصب الوظيفِيْ.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عامًا ولا يزيد عن 40 عامًا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

يشترط عدم ارتباط مقدم الطلب بأي جريمة أو قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

يجب أن يكون طول ووزن المتقدم مناسبين للوظيفة.

لا يرتبط بأي عمل آخر.

كَمْا يشترط ألا يكون مقدم الطلب خاضعًا للفصل فِيْ أحد القطاعات العسكرية الأخرى.

اجتياز مقابلات القبول بنجاح.

مقياس رواتب السلامة البيئية

فِيْ الجدول أدناه، نناقش سلم رواتب الجندي البيئي للأمن البيئي، حيث تشمل الوَظْائِفْ المُعلن عنها “رقيب، وكونستابل، ورقيب، وعريف” لمختلف مستويات القطاع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهِيْ على النحو التالي

مستوى جندي الأمن البيئي أول جندي فِيْ الأمن البيئي رقيب أمن بيئي وكيل رقيب الأمن البيئي رقيب الأمن البيئي رقيب أول فِيْ الأمن البيئي رقيب أول فِيْ الأمن البيئي الفئة 1) 3220 (ريال سعودي) 3395 (ريـال) 3765 (ريـال) 4455 (ريـال) 5260 (ريال سعودي) 6180 (ريـال) 7215 (ريال سعودي) الصف 2) 3350 (ريال سعودي) 3540 (ريال سعودي) 3940 (ريال سعودي) 4665 (ريال سعودي) 5510 (ريال سعودي) 6480 (ريال سعودي) 7575 (ريال سعودي) كلاس (3) 3480 (ريال سعودي) 3685 (ريـال) 4115 (ريـال) 4875 (ريال سعودي) 5760 (ريـال) 6780 (ريـال) 7935 (ريال) الدرجة (4) 3610 (ريال سعودي) 3830 (ريال سعودي) 4290 (ريال سعودي) 5080 (ريال سعودي) 6010 (ريال سعودي) 7080 (ريال سعودي) 8295 (ريـال) الدرجة (5) 3740 (ريال سعودي) 3975 (ريـال) 4465 (ريال سعودي) 5295 (ريال سعودي) 6260 (ريال سعودي) 7380 (ريال سعودي) 8655 (ريال سعودي) الدرجة (6) 3870 (ريال) 4120 (ريال سعودي) 4640 (ريال سعودي) 5505 (ريـال) 6510 (ريال سعودي) 7680 (ريـال) 9015 (ريال سعودي) كلاس (7) 4000 (ريال سعودي) 4265 (ريـال) 4815 (ريال سعودي) 5715 (ريـال) 6760 (ريـال) 7980 (ريـال) 9375 (ريال) الدرجة (8) 4130 (ريال سعودي) 4410 (ريال سعودي) 4990 (ريال سعودي) 5925 (ريال سعودي) 7010 (ريال سعودي) 8280 (ريـال) 9735 (ريال سعودي) الدرجة (9) 4260 (ريال سعودي) 4555 (ريال سعودي) 5165 (ريـال) 6135 (ريال سعودي) 7260 (ريال سعودي) 8580 (ريال سعودي) 10095 (ريال سعودي) الصف العاشر) 4390 (ريال سعودي) 4700 (ريال سعودي) 5340 (ريال سعودي) 6345 (ريال سعودي) 7510 (ريال سعودي) 8880 (ريـال) 10455 (ريال سعودي) كلاس (11) 4520 (ريال سعودي) 4845 (ريال سعودي) 5515 (ريال سعودي) 6555 (ريال سعودي) 7760 (ريال سعودي) 9180 (ريال سعودي) 10815 (ريـال) الدرجة (12) 4650 (ريال سعودي) 4990 (ريال سعودي) 5690 (ريال سعودي) 6765 (ريـال) 8010 (ريال سعودي) 9480 (ريال سعودي) 11175 (ريال) الدرجة (13) 4780 (ريال سعودي) 5135 (ريال سعودي) 5865 (ريال سعودي) 6975 (ريـال) 8260 (ريال سعودي) 9780 (ريال سعودي) 11535 (ريال سعودي) الدرجة (14) 4910 (ريال سعودي) 5280 (ريال سعودي) 6040 (ريال سعودي) 7185 (ريال) 8510 (ريال سعودي) 10080 (ريال سعودي) 11895 (ريـال) كلاس (15) 5040 (ريال سعودي) 5425 (ريـال) 6215 (ريال سعودي) 7395 (ريـال) 8760 (ريال سعودي) 10380 (ريـال) 12255 (ريال سعودي)

وفِيْ السياق ذاته، يتلقى الجندي فِيْ الأمن البيئي مكافأة سنوية مقدارها 130 ريالًا سعوديًا. الجندي الأول يحصل على مكافأة سنوية 145 ريال سعودي. يحصل العريف على مكافأة سنوية 175 ريال سعودي. يحصل ضابط الرقيب على 210 ريال كَمْكافأة سنوية. أما الرقيب فِيْحصل على 250 ريال والرقيب الأول 300 ريال. رقيب أول للأمن البيئي يتلقى مكافأة سنوية مقدارها 360 ريال سعودي.

رَابِطْ لتقديم وَظْائِفْ السلامة البيئية

أدناه نراقب لك رَابِطًْا لتوفِيْر وَظْائِفْ السلامة البيئية. للراغبين فِيْ التقدم للوَظْائِفْ المعلن عنها يمكنهم التقدم للقبول من خلال الخطوات التالية