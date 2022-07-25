تقديم الامن العام 1443 .. تعرف على شُروطْ التقديم فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للنساء “برتبة جندي” و رَابِطْ التسجيل عبر أبشر للتوظيف

رَابِطْ توفِيْر الأمن العام 1443 للمرأة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال أبشر للتوظيف. وحالياً تحظى باهتمام كبير لدى مواطني المملكة، بعد أن أعلنت مديرية الأمن العام عن فتح باب التقدم لقائمة الوَظْائِفْ الجديدة المحجوزة للنساء فقط. للعمل ضمن قوات الأمن العام الخاصة بإدارة المرور “رتبة جندي”. ويسعى البعض حاليا لمعرفة تفاصيل شُروطْ توفِيْر الأمن العام التي أعلنتها المديرية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

تأمين السلامة العامة للمرأة

تتم عملية التقديم لوَظْائِفْ الأمن العام التي تم الإعلان عنها مؤخرًا 1443 من خلال منصة التوظيف أبشر. حيث أكدت مديرية الأمن العام فِيْ بيانها الخاص بالتوظيف أن مرحَلْة التسجيل الوظيفِيْ من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443 هـ. الثالث والعشرون من تموز 2022. أشارت مديرية الأمن العام إلى أن آخر مَوعِد للتسجيل سيكون الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1443.

تفاصيل توفِيْر السلامة العامة للمرأة

فِيْ الجدول التالي، نقدم لك تفاصيل تأمين السلامة العامة للمرأة رتبة جندي فِيْ ادارة المرور. وذلك وفقا لما أوضحته مديرية الأمن العام بالمملكة العربية السَعُودِيْة على النحو التالي

نطاق جندي المؤهل المطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها المَوعِد النهائي لتقديم ملفات السلامة العامة يوم السبت 24/12/1443 هـ الموافق 23/7/22 م وينتهِيْ العرض يوم الخميس الموافق 29/12/1443 هـ الموافق 28/7/2022 م. عرض تقديمي تتم عملية التقديم للوَظْائِفْ المعلن عنها من خلال أبشر للتوظيف.

شُروطْ توفِيْر وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة

أوضحت مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية. شُروطْ عرض وَظْائِفْ الأمن العام على النساء برتبة جندي. يتم قبول المتقدمين على النحو التالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. أو دبلوم أو بكالوريوس فِيْ التخصصات المطلوبة وهِيْ الإعلام، واللغة الإنجليزية، والقانون، والإحصاء، والعلاقات العامة، والإدارة المالية، وعلوم الكَمْبيوتر، وإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة.

كَمْا يشترط اعتماد شهادات من وزارة التربية والتعليم، مع تصديق إذا كانت صادرة من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب على الراغبين فِيْ التقدم لوَظْائِفْ الأمن العام أن يكونوا حاصلين على الجنسية السَعُودِيْة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد سبق إدانته بجرائم الشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من أجنبي “غير سعودي”.

بالإضافة إلى ذلك، يشترط أيضًا ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ وَظْائِفْ خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهى خدماته فِيْ المراكز أو المعاهد لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون موظفًا لدى جهة حكومية.

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

الأوراق والمستندات اللازمة للتقدم لشغل وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة 14443

ندرج أدناه الأوراق والوثائق اللازمة للتقدم لشغل وَظْائِفْ الأمن العام للنساء برتبة جندي، وهِيْ كالتالي

نسخة من بطاقة عائلة مقدم الطلب.

نسخة من بطاقة الهُوية الوطنية.

نسخة طبق الأصل من شهادة اختبار القدرات.

وكذلك نسخة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي الأصلية

بالإضافة إلى صورة مصدقة عن شهادة اختبار الإنجاز

عدد (2) صور شخصية مقاس 4 × 6.

وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة

تقدم مديرية الأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الوَظْائِفْ المتنوعة التي تناسب المرأة فِيْ المملكة. آخر ما أعلنه هُو رتبة جندي فِيْ إدارة المرور، لكن هناك العديد من الإدارات العسكرية التي تندرج تحتها. ما يفتح عمومًا باب التسجيل فِيْ وَظْائِفْهم، وتشمل هذه الإدارات

الاتجاه العام لحركة المرور.

الخدمات الطبية.

القوات الخاصة الأمنية الدبلوماسية.

الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

قضايا التدريب.

المديرية العامة لدوريات الأمن.

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

وكذلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

بالإضافة إلى المديرية العامة للدوريات الأمنية.

وتشمل الوَظْائِفْ أيضا القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وشرطة المنطقة.

إحدى وَظْائِفْ الأمن العام هِيْ “القوات الخاصة للسلامة على الطرق”.

دائرة التحقيق والتحريات الجنائية.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم قسم التوجيه الفكري والمعنوي وَظْائِفْ للنساء.

تشمل الوَظْائِفْ إدارة الخدمات اللوجستية.

رَابِطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443

يتم توفِيْر الأمن العام للنساء برتبة جندي من خلال منصة “.أبشر للتوظيف. هذا بحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام. أما بالنسبة للكشوفات الخاصة بالوَظْائِفْ، فستكون متاحة من السبت حتى الخميس المقبل.

فِيْ نهاية موضوعنا سنتعرف بالتفصيل على موضوع توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443 – 1444 كَمْا نناقش معكَمْ الشُروطْ المطلوبة للتقدم للوَظْائِفْ المعلن عنها من قبل مديرية الأمن بالمملكة العربية السَعُودِيْة الذين يرغبون فِيْ التسجيل فِيْ إدارة المرور يعملون برتبة جندي. بالإضافة إلى معرفة الأماكن العامة التي توفرها المديرية فِيْ تبعياتها المختلفة من خلال منصة أبشر للتوظيف.