تقديم الحرس الوطني 1443 للثانوية العامة رَابِطْ تقديم كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي 1444

تفاصيل عرض الحرس الوطني 1443 لمن يرغب فِيْ التقدم للعام الدراسي الجديد 1444 لحاملي المدارس الثانوية. بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية ومن المقرر أن يبدأ التقديم يوم الاثنين 18 يوليو 2022 الموافق 19 ذو الحجة 1443.

وسلطت وزارة الحرس الوطني الضوء على ضرورة الالتزام بالشُروطْ والقوانين خلال ذلك التعريف بالحرس الوطني 1443. يمكنك أيضًا معرفة راتب جندي فِيْ الحرس الوطني بمهام ومكافآت سنوية.



عرض الحرس الوطني 1443

كشفت كلية الملك خالد العسكرية نيابة عن لجنة القبول والتسجيل بالحرس الوطني السعودي. بخصوص فتح باب التسجيل والتسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالرتب العسكرية للعام الدراسي 1444. تم تحديد مَوعِد بدء التسجيل وانتهائه على النحو التالي

يبدأ التسجيل فِيْ الحرس الوطني السعودي 1443 من يوم الاثنين 19 ذو الحجة 1443 الموافق 18 يوليو 2022.

ينتهِيْ التسجيل فِيْ الحرس الوطني السعودي مع انتهاء العمل يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إدخال درجات الأداء والمهارات والكفاءات الخاصة باللغات الأجنبية تلقائيًا عن طريق المركز الوطني للقياس. رَابِطْ تسجيل كلية الملك خالد العسكرية 1444 هـ.

ويتطلب التسجيل إنشاء حساب على منصة أبشر الإلكترونية حتى يتمكن مقدم الطلب من الدخول والتسجيل عبر المنصة الوطنية الموحدة.

شُروطْ القبول لكلية الملك خالد العسكرية 1443

ذكرت وزارة الحرس الوطني أن التسجيل فِيْ كلية الملك خالد العسكرية متاح عبر الإنترنت لطلاب المدارس الثانوية الذين يستوفون شُروطْ وأحكام التقديم التالية

يشترط فِيْ المتقدمين للقبول فِيْ الحرس الوطني أن يكونوا سعوديين الأصل. يتم استبعاد الطلاب الذين نشأوا مع والديهم أثناء خدمتهم لبلدهم خارج المملكة. أن يكون حسن السمعة والعادات والتقاليد، ولا يعاقب عليه القانون أو جرائم الشرف والأمانة. ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية. ومن الشُروطْ المهمة أن لا يقل عمر خريجي الثانوية العامة عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة حسب وثيقة الهُوية الوطنية فِيْ بداية العام الدراسي. أن يكون طول الطالب متناسبًا مع وزنه. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (نظام مناهج علوم طبيعية أو مقررات علوم طبيعية) بشرط ألا يقل المعدل التراكَمْي عن (80٪). من خريجي العام الدراسي الحالي 1443 بنظام اليوم الدراسي لا تقبل المدرسة من تخرجوا من سنوات سابقة يجب أن يحصل المتقدم على 60 درجة على الأقل فِيْ اختبار القدرات. الحصول على درجة لا تقل عن 60 فِيْ اختبار التحصيل الذي يجريه المركز الوطني للقياس.

رَابِطْ عرض الحرس الوطني السعودي 1443

وأشارت وزارة الحرس الوطني، نيابة عن كلية الملك خالد العسكرية، فِيْ صفحتها الرسمية، إلى أن التطبيق يجب أن يكون له حساب على منصة أبشر. ما هُو راتب طالب فِيْ كلية الملك خالد الحربية 1444 بدلات

الشحن من خلال رَابِطْ. kkmar.gov.sa يجب الوصول إلى الرَابِطْ من حساب أبشر من خلال الوصول الوطني الموحد.