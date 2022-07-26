تقديم الخدمات الطبية بالقوات المسلحة لحملة الثانوية عبر رَابِطْ talents.msd.med.sa

تقديم الخدمات الطبية فِيْ القوات المسلحة، ازداد البحث عن وَظْائِفْ الخدمات الطبية فِيْ القوات المسلحة للحملة الثانوية، بعد إعلان الخدمات الطبية عن توافر سلسلة من الوَظْائِفْ فِيْ عدة مدن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذه المدن – (الرياض، الظهران، جازان، خميس مشيط، الجبيل). على الراغبين فِيْ التسجيل فِيْ هذه الوَظْائِفْ أن يقوموا بسرعة بإدخال الرَابِطْ لتقديم وَظْائِفْ الخدمات الطبية إلى القوات المسلحة talents.msd.med.sa، ويبدأ التسجيل بإنشاء سيرة ذاتية وملء البيانات المطلوبة، وفِيْ هذا المقال سنبدأ تزويدك بالاستمارة وكيفِيْة التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الخدمات الطبية فِيْ القوات المسلحة بطريقة سهلة ومبسطة، وضعت الخدمات الطبية بعض الشُروطْ لمن يجب قراءة هذه الشُروطْ جيدًا قبل البدء فِيْ التسجيل، وضرورة ملئها بالكامل البيانات بشكل صحيح وبدون أخطاء مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة ومتابعة البريد الإلكتروني لمقدم الطلب لمعرفة النتيجة.

تقديم الخدمات الطبية فِيْ القوات المسلحة.

يتم التسجيل فِيْ الخدمات الطبية للقوات المسلحة لخريجي الثانوية العامة للوَظْائِفْ التالية –

وَظْائِفْ فني سكرتير طبي رقم 3. فني تعقيم. شعاع تقني. وَظْائِفْ مساعد طب الأسنان. طبيب نفساني ليس طبيبا له وظيفتان. اخصائي علاج طبيعي. السمعيات. أخصائي تغذية عامة. فني تمريض فِيْ العناية المركزة. اخصائي تعقيم. فني تمريض عمليات 3 وَظْائِفْ. فني تمريض الطوارئ 4 أماكن. التنويم المغناطيسي فني تمريض وظيفتين. معالج تنويم مغناطيسي للذكور والإناث 4 وَظْائِفْ. مقيم العناية المركزة. طبيب مقيم. أيضا طبيب مقيم. طبيب أطفال مقيم. مقيم الطب الباطني 3 أماكن. مقيم فِيْ أمراض النساء والتوليد. استشاري عبس. استشاري طب الاطفال. نائب رئيس أول لأمراض القلب. النائب الأول للأمراض المعدية. النائب الأول لرئيس جراحة المخ والأعصاب. النائب الأول لرئيس طب الطوارئ. علم الأمراض السريري. ممثل المسالك البولية فني صيدلة وظيفتين. مساعد طبيب عظام وظيفتين. طبيب مساعد / مساعد رئيسي فِيْ طب الأسرة 5 وَظْائِفْ. طبيب استشاري فِيْ طب الأسرة والمجتمع. طبيب أطفال استشاري. استشاري أمراض القلب التداخلية. مدرس خاص، قسم العلاج الوظيفِيْ. وَظْائِفْ التمريض. فني صحة فِيْ إدارة خدمات المطاعم. طبيب عيون أول. اخصائي بصريات. حملة خارجية للمدرسة الثانوية. مدرس كَمْبيوتر وظيفتين. استاذ مساعد لتقنية التخدير. مدرس لغة انجليزية 5 وَظْائِفْ. بالإضافة إلى عدد من الوَظْائِفْ الأخرى، اتبع بوابة التوظيف.

خطوات التقديم لمنصة التجنيد للخدمات الطبية بالقوات المسلحة