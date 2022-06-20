تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022.. رابط وخطوات التسجيل

كتب : مروة صلاح

يعد تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، محل اهتمام الكثير من أولياء الأمور، حيث يرغب قطاع عريض من المواطنين، على إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية.

ويزداد البحث عن بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، حيث يرغب المواطنين في التسجيل لأبنائهم، يتمكنوا من الالتحاق بالدفعة الجديدة 2022-2023.

ويرصد ” أهل مصر”، تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

يواصل أولياء الأمور، تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يحرص قطاع عريض من الآباء، على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري، ليتمكنوا من حفظ القرآن الكريم، والتعرف على أحكام الشريعة.

حيث أعلنت مشيخة الأزهر، انطلاق التقديم للصف الأول الابتدائي، ورياض الأطفال، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، على أن يتم استقبال الطلبات منذ بداية شهر يونيو، حتى يوم 30 يونيو 2022.

تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، محل اهتمام مئات الآلاف من العائلات المصرية، حيث يرغب الكثير من المواطنين بإلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهر، عن طريق التسجيل على الرابط الخاص بهذا الغرض، والذي فعلته مشيخة الأزهر في مطلع الشهر الجاري.

أوضحت مشيخة الأزهر الشريف، أن على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، ألا يقل عمرهم على 6 سنوات، ولا يزيد عن 9 سنوات، وأشارت أنه يمكن النزول بالسن المحدد للقبول ستة أشهر، في حالة وجود أماكن شاغرة.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

– أولى خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، من هنــا.

– يقوم المواطن باختيار أيقونة ” ولى الأمر”، ومنها التقديم الالكتروني لـ الصف الأول الابتدائي.

– على ولي الأمر إدخال كافة البيانات اللازمة.

– يضغط ولى الأمر على حفظ.