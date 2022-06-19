تقديم الصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية 2022/2023

كتب : حسين حمدان

يزداد البحث عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري، حيث يسعي الكثير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية، عقب إتاحة رابط إلكتروني للتقديم في المرحلة الابتدائية، لجميع المعاهد العادية والنموذجية والمعاهد الخاصة.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022

تتعدد شروط القبول بالصف الأول الابتدائي الأزهري وجاءت كالتالي:

– أن يكون الحد الأدنى للقبول من 6 سنوات إلى سن 9 سنوات.

– يجوز النزول إلى سن 6 أشهر كحد أدنى لعمر القبول، وذلك في حال وجود أماكن ليس بها طالب في الصف الأول.

– توقع ولي الأمر على إقرار بعدم التحويل من التعليم الأزهري إلى التعليم العام في مراحل الدراسة.

– لا يجوز للطالب التقديم في أكثر من معهد من المعاهد الأزهرية في ذات الوقت.

– إقرار ولي الأمر بأن قبول الأوراق الخاصة بابنه صحيحة.

– تقديم شهادة ميلاد للطالب أصلية، مع كشف طبي معتمد من التأمين الصحي.

رابط التقديم

يمكن التقديم في المعاهد الأزهرية من خلال الموقع الإلكتروني علي شبكة الإنترنت،عن طريق الضغط على ( هنــــــــــــــــــــــــــــا ).

مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي

تتمثل مستندات التقديم في الصف الأول الابتدائي فيما يلي:

– عدد 8 صورة شخصية حديثة للطفل بخلفية بيضاء.

– صورة بطاقة ولي الأمر سارية.

– دمغات تعليمية من البريد.

– شهادة صحية للتلميذ.

– شهادة ميلاد حديثة.

– استمارة ترشيح الكترونية من الموقع.

– حافظة بلاستيك لوضع الأوراق فيها .