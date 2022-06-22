تقديم الصف الأول الابتدائي 2022 بوابة الأزهر الإلكترونية وموعد النتيجة

كتب : مروة صلاح

يزاد البحث تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مع حرص قطاع عريض من المواطنين، على إلحاق أبنائهم بالمعاهد الأزهرية،

حيث أتاحت مشيخة الأزهر ، التسجيل عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، حتى يتمكنوا من تسجيل الرغبات الخاصة بهم، منذ مستهل شهر يونيو الجاري.

ويرصد ” أهل مصر”، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، وموعد إعلان النتيجة، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

يتصدر تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، اهتمام مئات الآلاف من العائلات المصرية، حيث يرغب قطاع عريض من الأشخاص، على إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري، ليتمكنوا من حفظ القرآن الكريم، ومعرفة أحكام الشريعة.

حيث يواصل أولياء الأمور، التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية تقديم الصف الأول الابتدائي 2022، حتى يلتحق أبنائهم، بالدفعة الجديدة 2022-2023.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

يزداد البحث عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، حيث يرغب العديد من المواطنين في الاستعلام عن نتيجة التنسيق، حتى يبدأوا في تقديم الأوراق.

ومن المقرر إعلان نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، في بداية شهر يوليو القادم، عقب أيام قليلة، من إغلاق باب تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمعاهد الأزهرية، عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022

– أولى خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي أزهر 2022، الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، باستخدام هذا الرابــط.

– على الآباء النقر على” أولياء الأمور”، ومنها اختيار التقديم الالكتروني رياض أطفال.

– تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

– الضغط على حفظ.