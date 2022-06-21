تقديم الصف الأول الثانوي 2022-2023 إلكترونيًا.. الرابط المباشر وخطوات التسجيل

كتب : مروة صلاح

يعد رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022- 2023، من اكثر ما يحرص قطاع عريض من الطلاب والطالبات في البحث عنه، حيث يرغب الطلاب في تسجيل الرغبات للالتحاق بالمدارس العامة، والفنية.

حيث فعلت وزارة التربية والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيًا، وذلك بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، في العديد من المحافظات، خلال الأيام الأخيرة.

ويرصد “أهل مصر”، رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022-2023، ضمن الخدمات المتنوعة، التي يحرص الموقع لقرائه، على مدار الساعة.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023

يرغب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، في تقديم الصف الأول الثانوي 2022- 2023، عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك الأمر، تسهيلًا على الطلاب، وأولياء الأمور.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه من المقرر فتح باب تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكترونيًا، فور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في كافة المحافظات، على أن يظل التسجيل متاحًا، حتى شهر ونصف.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2022-2023

يتصدر رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023، اهتمام قطاع عريض من المواطنين، خلال الأيام الأخيرة، مع حرص مئات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، على تسجيل الرغبات الخاصة بالالتحاق بالثانوية العامة، أو الفنية.

ويتمكن الطلاب من تقديم الصف الأول الثانوي 2022-2023، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بهذا الغرض، عن طريق هذا الرابـــط.

خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2022-2023

– أولى خطوات تقديم الصف الأول الثانوي 2023، الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الفني، الخاص به، من هنـــا.

– يقوم الطالب باختيار ” التقديم”.

– يقوم المتقدم بإدخال كود الطالب، والقيام بتسجيل الدخول.

– على الطلاب إدخال كافة البيانات المطلوبة.

– على الطالب تحديد نوع الثانوية الراغب بالالتحاق بها.

– يتطلب إدخال الرغبات الخاصة به.

– يجب تحميل الأوراق اللازمة للتقديم.

– يضعط الطالب على ” حفظ.