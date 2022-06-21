تقديم الطلاب فى النقل المدرسي والطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي والحصول على ترخيص نقل الطلاب

توفير النقل المدرسي والطلاب المعفيين من رسوم النقل المدرسي والحصول على رخصة النقل الطلابي. يتم التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور من خلال خطوات تسجيل الطلاب في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444. وهناك بعض الحالات التي يتم إعفاءها من دفع تكاليف ورسوم النقل المدرسي وكذلك الشركات والمواطنين الراغبين في ذلك. المشاركة في تحويل الطلاب والتقدم للحصول على خدمات نقل الطلاب من خلال الأفراد أو من خلال شركات النقل المدرسي ، ولكن تتم هذه الخطوات وفق شروط معينة تفرضها وزارة التربية والتعليم على الراغبين في المشاركة في نقل طلاب المدارس ، ويجب أن تكون هذه الشروط قبل البدء في التقديم من خلال نظام نور في النقل المدرسي.

شروط النقل المدرسي للطلاب

يجب تحديد المكان الذي يقيم فيه الطالب ، سواء كانت منطقة حضرية أو ريفية.

ثم حدد ما إذا كان الطالب مسجلاً في أحد البرامج التالية “دراسة تحفيظ القرآن – تعليم عام”.

كما يجب ألا تزيد المسافة من المنزل إلى المدرسة عن ثلاثة كيلومترات ولا تقل عن 250 مترًا.

خطوات تسجيل الطلاب في النقل المدرسي 1444

أولا ، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الرابط نظام نور التعليمي.

ثم يتم تسجيل الدخول من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على قائمة الخدمات.

أيضًا ، يجب عليك تحديد خيار خدمات النقل المدرسي من القائمة المنسدلة.

ثم اختر طلب نقل.

يجب أيضًا ملء النموذج على الصفحة.

كما يجب دفع الرسوم والمصاريف المقررة من خلال خدمة سداد.

سترى رسوم النقل المدرسي للطلاب التي يتعين عليك دفعها.

أيضًا ، في حال كنت أحد الطلاب الذين تم إعفاؤهم من رسوم النقل المدرسي ومصاريفه ، يجب اختيار الطالب على أنه معفي.

أخيرًا ، تم استكمال خطوات تسجيل الطلاب في النقل المدرسي 1444.

شروط الحصول على رخصة النقل المدرسي

أولاً ، يجب تقديم سجل تجاري ساري المفعول.

ثم يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم بطلب التحويل المدرسي مشاركًا في التأمين الاجتماعي.

يجب أيضًا تقديم شهادة الزكاة والدخل.

يجب أن يكون لديك أيضًا رخصة تجارية.

أيضًا ، يجب توفر مركبتين على الأقل لنقل الطلاب.

الطلاب المعفيين من دفع رسوم المواصلات المدرسية