تقديم جامعة طيبة عمادة القبول والتسجيل taibahu

التعريف بجامعة طيبة حيث يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات عن بوابة التسجيل والقبول بجامعة طيبة حيث يتوفر التسجيل لخريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يعتمد على بعض شُروطْ القبول التي يجب أن يستوفِيْها جميع الطلاب. سنشرح شُروطْ القبول وكيف يتقدم الطلاب فِيْ جامعة طيبة.

عرض جامعة طيبة

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة طيبة، بدء التسجيل فِيْ الجامعة للقبول فِيْ العام الدراسي الجديد 1444، وذلك للالتحاق بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1444 إلى 2022. ويمكن لجميع الطلاب اتباع الخطوات التالية فِيْ لإتمام عملية التسجيل على النحو التالي

يجب عليك الدخول إلى بوابة القبول لجميع البرامج على منصة الجامعة وصول.

انقر فوق علامة التبويب (بوابة القبول الإلكترونية) فِيْ الصفحة الرئيسية.

انقر فوق علامة تبويب الترشيح للقبول فِيْ البرامج الجامعية العادية.

ستتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية للدخول الإلكتروني لتقديم الطلب.

ستظهر المنصة شُروطْ التقديم والتي يجب قراءتها ثم الموافقة عليها.

انقر فوق الدخول إلى صفحة الترشيح.

ستطلب منك المنصة إدخال رقم الهُوية الوطنية ثم النقر فوق علامة تبويب التسجيل للحصول على البيانات الشخصية والأكاديمية.

يجب إدخال المعلومات ومكان الإقامة.

تحديد الفرع الذي يرغب الطالب فِيْ الدراسة فِيْه.

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل حفظها فِيْ النظام الأساسي.

انقر فوق علامة التبويب (طلب الشراء).

حدد تخصص كل طالب حسب الأولوية.

أكَمْل تسجيل البيانات المطلوبة ثم انقر فوق إرسال الطلب.

شُروطْ القبول والتسجيل فِيْ برامج وكليات الجامعة

هناك بعض الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ حال رغبتك فِيْ التقدم لأي فرع من فروع الجامعة، وتشمل هذه الشُروطْ ما يلي