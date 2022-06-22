تقديم دورة الضباط كلية الملك خالد للجامعيين 1443 هنا شروط وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية (وزارة الحرس الوطني) عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات ، للالتحاق بدورة الضباط لطلبة الجامعة للعام الدراسي الجديد 1443 ، لذلك على الراغبين في التسجيل قراءة شروط التقديم بعناية. قبل الشروع في التسجيل ، ويجب التأكد من تفعيل حساب أبشر حتى يتمكن مقدم الطلب من الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد ، مع ضرورة إعداد جميع المستندات المطلوبة ، ويجب أن تكون النسخ بصيغة Jpg ، مع أخذ الحرص على ألا يتجاوز حجم الصورة الواحدة 800 كيلو بايت ، مع ملاحظة أن فترة التسجيل يجب ألا تتجاوز 60 دقيقة. لا يفضل التقديم عبر الهاتف المحمول.

تقديم دورة الضباط بكلية الملك خالد للأكاديميين

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_من_وطنية_جارديعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لحاملي الشهادات الجامعية. للتعليمات قم بزيارة الرابط التالي:

https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 21 يونيو 2022

بدأت الأبحاث تتزايد منذ أن أعلنت وزارة الحرس الوطني أن كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الجامعة عن فتح باب التسجيل في دورة تأهيل الضباط بالجامعة. هذه المقالة لديها إجابات كاملة على كل هذه الأسئلة.

رابط تسليم كلية الملك خالد للطلاب الجامعيين 1443

تسجيل الدخول إلى رابط القبول والتسجيل بكلية الملك خالد kkmar.gov.sa.

النقر فوق زر التسجيل والنتائج.

انقر على أيقونة “University Certificate Holders” ، ومن القائمة المنسدلة ، انقر فوق Register.

تتم قراءة شروط وأحكام التسجيل بعناية ، ثم يبدأ التسجيل.

أدخل المعلومات والبيانات المطلوبة بدقة ، وكذلك المستندات المراد تحميلها.

اضغط على تسجيل بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

شروط التقديم لكلية الملك خالد العسكرية لطلبة الجامعة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يتزوج من غير سعودية. حسن السيرة والسلوك ، وغير المحكوم عليه في قضايا الفساد الأخلاقي أو الأمانة أو الحد القانوني. ألا يزيد العمر عن 27 سنة لجميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية ، فالسن لا يزيد عن 30 سنة. الطول والوزن متناسبان مع اللائحة. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي بشكل منتظم ، بتقدير لا يقل عن جيد ، ولم يمر أكثر من عام على التخرج. يجب على التخصصات الصحية بخلاف الأطباء إجراء اختبار إتقان اللغة الإنجليزية STEP. لإجراء اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط. الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية. معادلة الشهادة لمن حصل عليها من الخارج. أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبار التخصص واختبار اللياقة البدنية والتوصية الأمنية وجميع إجراءات القبول المطلوبة. أن يجتاز الفحص الطبي.

آخر موعد للتقديم عبر kkmar.gov.sa

التقديم يوم الأحد 27/11/1443 الموافق 26/06/2022 الساعة العاشرة صباحاً وينتهي يوم الخميس 1443/12/1 الموافق 2022/06/30 الساعة العاشرة صباحاً.

الاختصاصات المطلوبة في مقرر تأهيل الضابط بالجامعة

(علوم الكمبيوتر ، هندسة الكمبيوتر ، هندسة شبكات الكمبيوتر ، نظم المعلومات ، أمن المعلومات ، ترجمة اللغة الإنجليزية ، الترجمة الفرنسية ، الطب العام ، طب الزمالة ، الخدمات الطبية الطارئة ، طب الطوارئ ، الصيدلة ، تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية ، الصحة العامة ، عالم النفس ، اجتماعي أخصائي علوم ، الأشعة ، الهندسة الميكانيكية ، الهندسة المعمارية ، المدنية ، الصناعية ، الكهربائية ، الهندسة المعمارية البيئية ، اللياقة البدنية ، التغذية ، الشريعة ، العلاقات العامة ، الاتصالات ، الرسومات والوسائط ، الصحافة والوسائط الرقمية ، الإنتاج السمعي البصري ، هندسة الطيران ، إدارة الطيران ، المحاسبة ، الإنسان الموارد والقانون والجيوماتكس).