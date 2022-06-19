تقديم رياض أطفال 2022 للمدارس الحكومية.. رابط التسجيل وموعد النتيجة

كتب : مروة صلاح

تصدر تقديم رياض أطفال 2022 للمدارس الحكومية، اهتمام الملايين من أولياء الأمور، حيث يرغبوا التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم، في إلحاق أبنائهم بالتعليم الأساسي،

حيث يزداد البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض أطفال 2022، حيث يرغب الآباء في التقديم لأبنائهم، منذ انطلاق التسجيل، مطلع شهر يونيو الجاري.

ويرصد ” أهل مصر”، رابط تقديم رياض أطفال 2022، ضمن الخدمات التي يحرص الموقع على تقديمها لقرائه، على مدار الساعة.

تقديم رياض أطفال 2022 للمدارس الحكومية

يزداد البحث عن تقديم رياض أطفال 2022 للمدارس الحكومية، بعد فتح باب التسجيل للصف الأول الابتدائي، ورياض الأطفال، يوم الأربعاء 1 يونيو 2022، على أن يستمر التسجيل حتى الخميس، الموافق 30 يونيو 2022.

وتواصل وزارة التربية والتعليم الفني، استقبال طلبات التسجيل، على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، المخصص لذلك الغرض، حتى يلتحقوا بالدفعة الجديدة 2022-2023.

تقديم رياض أطفال 2022

نتيجة تقديم رياض أطفال 2022

يتساءل قطاع عريض من أولياء الأمور، عن نتيجة تقديم رياض أطفال 2022 للمدارس الحكومية، حيث يرغبوا في التعرف على أي مدرسة تم قبول طفلهم بها، والبدء في تقديم الأوراق اللازمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تنجية تقديم رياض أطفال 2022، والصف الأول الابتدائي، في بداية شهر يوليو، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بتسجيل طلبات الالتحاق بالمدارس الحكومية.

شروط تقديم رياض أطفال 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، العديد من الشروط الواجب توافرها في الطفل، حتى يتم قبوله في رياض أطفال، وتتمثل في النقاط التالية:

– يجب ألا يقل سن الطالب المتقدم لرياض الأطفال، عن 4 سنوات، ولا يزيد عن 6 سنوات.

– يتم التنسيق بين الطلاب من خلال المديريات التعليمية، تبعًا للكثافة، والظروف الموجودة في كل محافظة.

– يتم تحديد المدرسة حسب الموقع الجغرافي لكل تلميذ، عن طريق الرقم القومي، وإيصال الكهرباء.

– يجب على ولي الأمر تسجيل مالا يقل عن 3 رغبات، ولا يزيد عن 5 رغبات.

– يقوم ولي الأمر باختيار المدرسة المناسبة، في حالة تم قبول الطفل، في أكثر من مدرسة.

خطوات تقديم رياض أطفال 2022

– الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم رياض أطفال 2022، عن طريق هذا الرابــــط.

– يجب الضغط على ” إنشاء حساب ولي الأمر”.

– يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول مستخدمًا الرقم القوي، وكلمة المرور.

– إدخال كافة البيانات المطلوبة.

– إدخال الرغبات والتي لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 رغبات.

– الضغط على حفظ.