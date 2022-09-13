تقديم رياض الأطفال 2022 الكويت إلكترونياً بالخطوات عبر moe.edu.kw ،كما صدر مؤخراً من وزارة التربية والتعليم الكويتية المواعيد الخاصة ببداية استقبال طلبات التسجيل للطلبة في مرحلة رياض الأطفال ،وامكانية التسجيل الإلكتروني عبر الروابط الرسمية أو التوجه لأي مكتب تابع للروضة وتقديم المستندات المطلوبة كذلك أوضح عن انتهاء التسجيل رسمياً سيكون في يوم الخميس ال29 من شهر سبتمبر لعام2022م.

رياض الأطفال الكويت 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن روضة أطفال 2022 الكويت، فتح رَابِطْ التسجيل فِيْ روضة أطفال الكويت 2022 بشكل استثنائي للطلاب غير المسجلين سابقا، وحددت الوزارة مَوعِدا للتسجيل. بداية ونهاية موقع التسجيل لصالح الأطفال الذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر الإنترنت فِيْ رياض الأطفال وتعمل وزارة التربية والتعليم الكويتية على الحد من الاكتظاظ بين الطلاب ومنع اكتظاظ الفصول، لاستيعاب المزيد من الأطفال، وكذلك العمل على العملية التعليمية وتحديث المناهج.

مقدمة إلى روضة الأطفال الكويت 2022

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتية، عن قرار تمديد فترة التقديم لرياض الأطفال لاستقبال طلبات أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم فِيْ رياض الأطفال، ابتداء من اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 وحتى 29 سبتمبر 2022. سمح التعليم بدخول رياض الأطفال لفترة أخرى، وقال وكيل وزارة التربية والتعليم الكويتية، إن الكويت تعمل على أتمتة جميع مراحَلْ التعليم فِيْ خدمة التعليم.

رابط التقديم روضة أطفال الكويت 2022

كَمْا اعلنت وزارة التربية والتعليم ان الرَابِطْ سيفتح اعتبارا من اليوم الثلاثاء 13/09/2022 وسيبقى مفتوحا حتى الخميس المقبل الموافق 29/09/2022 وهناك بعض الخطوات للتسجيل على هذا الرَابِطْ وهِيْ:

أول دخول الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية يتم ذلك من خلال الرَابِطْ المقدم لذلك.

ثم اختر قائمة الطلاب من الصفحة الرئيسية للموقع.

يجب أيضًا اختيار التسجيل فِيْ رياض الأطفال للطلاب الجدد.

سيتم نقلك إلى صفحة خدمات الطلاب وهنا يجب عليك اختيار التسجيل فِيْ رياض الأطفال.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة للطالب مثل الرقم المدني والاسم الكامل وكلمة المرور.

بعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق تسجيل الدخول، وإكَمْال خطوات التسجيل، ثم اختيار المدرسة.

أخيرًا، انقر فوق تسجيل.

تقديم رياض الأطفال 2022 الكويت إلكترونياً بالخطوات عبر moe.edu.kw كذلك أعلن وكيل التربية والتعليم في الكويت عن الإعداد والتجهيز الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد للأطفال بالإضافة الى التأكيد على صحة ودقة إدخال المعلومات والبيانات للطالب في مرحلة التسجيل.