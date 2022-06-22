تقديم رياض الأطفال 2022| رابط وموعد النتيجة للمدارس التجريبية والحكومية

كتب : مروة صلاح

تتصدر نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022، اهتمام قطاع عريض من الآباء والأمهات، الذين قاموا بالتسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني تقديم رياض أطفال 2022، خلال الفترة الراهنة.

ويحرص الكثير من الآباء على التسجيل لأبنائهم عبر رابط تقديم رياض أطفال 2022، حتى يتمكنوا من إلحاقهم بالتعليم الأساسي، في الدفعة الجديدة 2022-2023.

ويرصد ” أهل مصر”، نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022 للمدارس التجريبية والحكومية، مع حرص مئات الآلاف على الاستعلام عن النتيجة، والتقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022

يزداد البحث عن نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022، حيث يحرص العديد من أولياء الأمور، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض الأطفال 2022، حيث يرغب الكثير من المواطنين البدء في تقديم أوراق التقديم في المدارس.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة تقديم رياض الأطفال 2022 للمدارس التجريبية والحكومية، عبر موقع وزار التربية والتعليم الخاص بذلك الأمر، في مطلع شهر يوليو القادم، بعد أيام قليلة، من إعلان التسجيل.

تقديم رياض أطفال 2022

تقديم رياض أطفال 2022

تحرص فئة كبيرة من الأشخاص، على التسجيل لأبنائهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم تقديم رياض أطفال 2022، حتى يتمكنوا من إلحاق أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم من 4 إلى 6 سنوات، بـ kg، حتى يلتحقوا بالتعليم الأساسي.

حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم الفني، تقديم رياض أطفال والصف الأول الابتدائي، في مستهل شهر يونيو الجاري، على أن يتم إغلاق باب التسجيل في 30 يونيو الجاري.

خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

– أولى خطوات تقديم الصف الأول الابتدائي 202، الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بذلك الأمر، من هنــــا.

– يقوم ولي الأمر، بالتسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

– على ولى الأمر تسجيل الدخول، مستخدمًا الرقم القومي، وكلمة المرور التي قام بتعينها.

– يدخل ولي الأمر كافة البيانات اللازمة.

– يقوم ولى الأمر بإدخال الرغبات الخاصة بالمدارس، والتي لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 رغبات.

– على ولي الأمر على النقر على ” الحفظ”.