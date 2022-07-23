تقديم على حساب المواطن بالتفصيل خطوات التقديم وشُروطْ الأهلية للحصول على الدعم المادي

إذا كنت تبحث عن طريقة للتقدم بطلب للحصول على حساب مواطن، فستكون هذه المقالة مفِيْدة للغاية، وهنا سنقدم لك جميع المعلومات حول حساب المواطن وكيفِيْة طلبه وما هِيْ الشُروطْ فِيْه. أنشئت للحصول عليه، لا تقلق على شيء واستمر فِيْ القراءة معنا للعثور على جميع الإجابات المفقودة على أسئلتك ولتكون قادرًا على التقديم فِيْ نظام حساب المواطن السعودي.

عرض من قبل المواطن

حساب المواطن هُو برنامج تقدمه المملكة العربية السَعُودِيْة للمواطنين ذوي الدخل البسيط للحصول على جميع سبل الحياة الأساسية للأسرة.

شُروطْ طلب حساب المواطن

وهناك مجموعة من الشُروطْ التي وضعتها المملكة للحصول على هذا البرنامج المساند، وهذه الشُروطْ هِيْ

من المهم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وليس له جنسية أخرى.

من المهم أن يكون طالب الدعم مقيمًا بإقامة كاملة ودائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يُطلب من المواطن الذي يطلب الدعم الحصول على دخل محدود لا يغطي احتياجاته واحتياجات أسرته.

ألا يقل العمر عن 18 سنة.

ألا يكون المواطن قد سُجن من قبل.

ألا يكون مسجلاً سابقًا فِيْ أي من برامج الدعم الاجتماعي.

يجب ألا يمتلك المواطن أي أصول تجارية.

خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن

يجب أن تعرف الخطوات اللازمة للتسجيل بنجاح

تسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بـحساب المواطن.

اختر الرمز لإنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات المطلوبة وهِيْ تاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم الهُوية.

ثم نضغط على زر التالي.

سيتم إرسال بريد إلكتروني إليك مع كلمة المرور المؤقتة الخاصة بك.

أدخل كلمة المرور التي تم إرسالها إليك.

سيُطلب منك بعض المعلومات الشخصية الأخرى التي تحتاج إلى تعبئتها.

ثم أدخل جميع المستندات والأوراق المطلوبة منك.

أخيرًا، انقر فوق كلمة “تسجيل”.

كانت هذه هِيْ الطريقة الصحيحة والمعلومات المطلوبة لتتمكن من التقديم على حساب المواطن بكل سهُولة وبدون أخطاء، حيث أنها ستساعدك على تحسين ظروفك المعيشية والحصول على جميع متطلبات أسرتك التي لم تستطع تلبيتها من قبل.