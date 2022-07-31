تقديم كلية الجبيل الصناعية القبول والتسجيل jic.edu.sa

التعريف بكلية الجبيل الصناعية، أعلن قطاع التعليم بالهِيْئة الملكية بالجبيل عن بدء التقديم الجامعي من خلال بوابة التسجيل الموحدة، حيث يكون القبول فِيْ الجامعة للحصول على درجة جامعية متوسطة أو درجة البكالوريوس، وذلك من خلال بعض الشُروطْ التي يجب توافرها. من قبل جميع المتقدمين الراغبين فِيْ التقديم يجب تقديم الطلب إلكترونيًا فِيْ الأقسام والتخصصات الأكاديمية للمرحَلْة الجامعية لجميع الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وسنوفر لك رَابِطًْا لتقديمه إلى كلية الجبيل الصناعية.

التعريف بكلية الجبيل الصناعية

تقدم طلبات الالتحاق بالكلية للحصول على درجة الزمالة بناءً على توافر شُروطْ معينة تحددها الكلية، على النحو التالي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أم سعودية.

أن لا يزيد عمر الطالب عن (23) سنة ولا تزيد مدة الحصول على شهادة الثانوية العامة عن خمس سنوات.

أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (علوم طبيعية) بتقدير لا يقل عن (جيد).

يشترط على كل طالب أن يكون من الحاصلين على نتيجة اختبار القدرات العامة واختبار الأداء لجميع التخصصات العلمية.

يُطلب من موظف القطاع الخاص أو موظف الجهة الحكومية تقديم خطاب تغطية من صاحب العمل يفِيْد بأنه لا يزال فِيْ القوى العاملة.

يجب على كل متقدم اجتياز فحص طبي.

شُروطْ القبول بالجامعة

لكي يتم قبولها وتسجيلها، يجب أن يستوفِيْ طلب كل متقدم للانضمام إلى برنامج البكالوريوس فِيْ كلية الجبيل الصناعية متطلبات التقديم التالية

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو أم سعودية.

للتقديم، يجب أن يكون المتقدم من خريجي كلية الجبيل الصناعية ومعدل تراكَمْي لا يقل عن (2.75 من 4.00).

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس العلوم فِيْ أي من التخصصات المعلن عنها.

يشترط ألا تزيد مدة الحصول على الدرجة العلمية على (خمس) سنوات، ولمجلس الكلية الحق فِيْ استثناء هذا الشرط.

مطلوب اجتياز الفحص الطبي.

أن يكَمْل كل طالب دراسته بشكل مرضٍ بدورات تأهِيْلية أو دورات تكَمْيلية يحددها مجلس الجامعة، وهُو شرط أساسي للقبول فِيْ برنامج البكالوريوس.

يمكن الاطلاع على شُروطْ القبول فِيْ كلية الجبيل الصناعية بالتفصيل عن طريق الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية سماح بالدخولهُو الموقع الرسمي للمدرسة، والذي من خلاله يمكن لكل متقدم أن يتعلم بالتفصيل خطوات وشُروطْ التقديم.