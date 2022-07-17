تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443 التقديم فِيْ الحرس الوطني kkmar.gov.sa

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للمرحَلْة الثانوية 1443. يبحث العديد من خريجي الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريقة للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية. أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب قبول طلاب الثانوية العامة للتسجيل. فِيْ Colegio Militar فِيْ العام الدراسي القادم 1444. تم إنشاء لجنة القبول والتسجيل الشُروطْ والتخصصات المطلوبة لمن يرغب فِيْ الالتحاق، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. الحرس الوطني، كلية الملك خالد kkmar.gov.sa. لذلك، يجب على الراغبين فِيْ التسجيل قراءة شُروطْ التقديم قبل استكَمْال استمارة التسجيل الإلكتروني، مع إعداد جميع المستندات المطلوبة. قم بتحميله على موقع التسجيل فِيْ التاريخ المحدد.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_الوزارة_من_الوطنية_العربيةتعلن عن تاريخ فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لخريجي الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني على الرَابِطْ التالي

https//t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 13 يوليو 2022

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443

يبحث الكثير من الراغبين فِيْ الالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني عن طريقة وخطوات التسجيل، وفِيْما يلي شرح مبسط لكيفِيْة التقديم.

الدخول فِيْ رَابِطْ تسجيل كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

انقر فوق رمز “الحملة الثانوية”، ومن القائمة الموجودة، انقر فوق رمز “التسجيل”.

انقر فوق بدء التسجيل، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، وانقر فوق تسجيل الدخول.

تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني بشكل صحيح.

بمجرد إدخال جميع البيانات، انقر فوق رمز التسجيل.

سيرسل لك الموقع رقم التسجيل الخاص بك، احتفظ به.

شُروطْ التسجيل فِيْ الثانوية العامة بالحرس الوطني

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه فِيْ قضايا الفساد أو الأمانة الأخلاقية أو الحد القانوني. ألا تكون متزوجة من أجنبي. أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة. يجب أن يكون طول المتقدم متوافقاً مع وزنه طبقاً للمعايير الطبية، والحد الأدنى 165 سم – 52 كجم، والحد الأقصى 188 سم – 95 كجم. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة “علوم طبيعية”. ألا يقل المعدل التراكَمْي عن 80٪. كواحد من خريجي هذا العام 1443 مع الانتظام النهاري لا يتم قبول خريجي السنوات السابقة. حصل المتقدم على 60٪ أو أعلى فِيْ اختبار القدرات و 60٪ أو أعلى فِيْ اختبار التحصيل. لإجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية STEP. يجب على المتقدم اجتياز إجراءات القبول (مقابلة شخصية، اختبار كتابي، اختبار اللياقة البدنية، توصية أمنية، اختبار إتقان الحرس الوطني). أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي الصادر عن اللجنة الطبية للجنة القبول فقط.

تاريخ التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية 1444

يبدأ الالتحاق بالمدرسة يوم الاثنين 19/12/1443 هـ الموافق 18/7/2022 م. ينتهِيْ يوم السبت الموافق 24/12/1443 هـ الموافق 23/7/2022 م.