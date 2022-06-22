تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1443 دورة الضباط للعام الدراسي 1444 kkmar.gov.sa

أصبح رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية لطلبة الجامعة 1443 للتسجيل في دورة الضباط للعام الدراسي 1444 من أهم الروابط وأكثرها بحثًا عبر محرك بحث جوجل الشهير. تقوم لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية باختيار ومقارنة المتقدمين بناءً على شروط كلية الملك خالد العسكرية للأكاديميين.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية# وزارة_من_وطنية_جارديعلن عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ لحاملي الشهادات الجامعية. للتعليمات قم بزيارة الرابط التالي:

https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/itxPqHpI8j – وزارة الحرس الوطني (sanggovsa) 21 يونيو 2022

رابط تسليم كلية الملك خالد العسكرية للطلاب الجامعيين 1443

انتقل إلى رابط القبول والتسجيل كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

انقر على أيقونة “القبول والتسجيل”.

انقر على أيقونة “التسجيل والنتائج”.

بالنقر على أيقونة “University Certificate Holder” ، ستظهر قائمة منسدلة أمامك ، اختر أيقونة “Register”.

بعد قراءة شروط التسجيل وتعليمات التسجيل اضغط على “بدء التسجيل”.

يتم تعبئة طلب التسجيل بالبيانات المطلوبة بدقة ، ويتحمل مقدم الطلب أي عواقب إذا تم تسجيل بيانات غير صحيحة.

بعد الانتهاء من التسجيل والتأكد من إدخال جميع البيانات وتحميل جميع المستندات ، اضغط على زر “تسجيل”.

شروط كلية الملك خالد العسكرية للشؤون الأكاديمية 1443

أن يكون المتقدم سعودي الأصل ، باستثناء من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته في المملكة. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وألا يكون محكوما عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ألا يتزوج من أجنبي. ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنة في جميع التخصصات ماعدا التخصصات الطبية ، ولا يزيد عمره عن 30 سنة. الطول يتناسب مع الوزن ، الحد الأدنى للطول (165 سم – 52 كم) والحد الأقصى للطول (188 سم – 95). أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية بشكل منتظم ، بتقدير لا يقل عن جيد ، ولم يمر أكثر من عام على التخرج. أن يكون قد أجرى اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية STEP للتخصصات الصحية بخلاف الأطباء. لإجراء اختبارات القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط. الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جميع التخصصات الصحية والطبية. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية. يجب على مقدم الطلب اجتياز جميع إجراءات القبول. يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي. يتم قبول الفحص الطبي فقط كما صادر عن اللجنة الطبية للجنة القبول والتسجيل.

التخصصات المطلوبة والمتطلبات الرئيسية لكل تخصص

يوضح الجدول التالي اختصاصات كلية الملك خالد العسكرية للطلاب الجامعيين.

موعد التقديم لكلية الملك خالد العسكرية للطلاب الجامعيين 1443

يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 27/11/1443 الموافق 26/06/2022 الساعة 10:00 صباحاً. ينتهي التسجيل يوم الخميس 1/12/1443 الموافق 30/06/2022.