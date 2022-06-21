تقديم مدارس التمريض 2022.. الرابط المباشر والأوراق المطلوبة

كتب : مروة صلاح

يزداد البحث عن رابط تقديم مدارس التمريض 2022، حيث يحرص قطاع عريض من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، التسجيل عن طريقه، حتى يتمكنوا من الالتحاق بها.

حيث يرغب قطاع عريض من الطلاب، من التعرف على رابط وتنسيق مدارس التمريض 2022، حيث يجدوا أنها بديلًا جيدًا للثانوية العامة، ما يجعلهم حرصين على الاطلاع على التفاصيل الكاملة الخاصة بها.

ويرصد “أهل مصر”، رابط تقديم مدارس التمريض 2022، والشروط والأوراق المطلوبة، ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع، على مدار الساعة.

رابط تقديم مدارس التمريض 2022

يعد رابط تقديم مدارس التمريض 2022، محل اهتمام العديد من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، حيث يرغبوا في الالتحاق بها، لتوافر فرص عمل بعد التخرج،

حيث فعلت وزارة الصحة والإسكان، رابط تقديم مدارس التمريض 2022، يوم السبت الماضي، الموافق 18 يونيو 2022، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، ويتمكنوا من الوصول إليه، عن طريق هذا الرابــــط.

تقديم مدارس التمريض 2022

تنسيق مدارس التمريض 2022 بعد الإعدادية

يحرص طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض، على الاستعلام عن تنسيق مدارس التمريض 2022 بعد الإعدادية.

وأعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والمشرفة على مدارس التمريض، أن تنسيق التمريض العادي 2022، بحد أدنى 210 درجة.

خطوات تقديم مدارس التمريض 2022

– الخطوة الأولى يدخل الطالب على رابط تقديم مدارس التمريض 2022 من هنــا.

– يقوم الطالب باختيار التقديم لمدارس التمريض 2022.

– على الطلاب والطالبات بإدخال كافة البيانات اللازمة.

– يقوم الطلاب بالضغط على حفظ.

تقديم مدارس التمريض والأوراق المطلوبة

– أصل الشهادة الإعدادية و الابتدائية وصورة منهما.

– أصل شهادة الميلاد و 3 صور منها.

– عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب 4*6 خلفية بيضاء.

– يقوم الطالب بإحضار شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية التي درس بها.

– صورة من بطاقة ولي أمر الطالب.