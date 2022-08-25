[Pamr.gov.OM] تقديم وزارة العمل 1444 خطوات التسجيل الإلكتروني وشُروطْ العمل، هناك الآلاف من الخريجين من الكثير من التخصصات في سلطة عمان، والذين يبحثون عن فرص عمل للتشغيل، حيث أتاحت وزارة العمل رابط خاص لتسجيل عبر موقع الوزارة حيث أطلقت وزارة العمل اليوم لتوظيف 471 خريج جامعي، وذلك، ويمكن التسجيل الالكتروني لتقديم في وزارة العمل 1444، عن طريق Pamr.gov.OM.

وَظْائِفْ وزارة العمل

كشفت وزارة العمل فِيْ سلطنة عمان، صباح الخميس، عن توفر 471 فرصة عمل لخريجي السلطنة، وفقا لمتطلبات المؤسسات الحكومية فِيْ العديد من التخصصات من الرواتب التي تدفعها.

[Pamr.gov.OM] عرض وزارة العمل 1444 إجراءات التسجيل الإلكتروني وظروف العمل

تدعم سلطنة عمان الخريجين الشباب فِيْ مختلف التخصصات فِيْ السلطنة بالعديد من البرامج والمبادرات حيث تسعى لاستيعاب القوى العاملة من الخريجين الشباب من كلا الجنسين وفق مبادرات تهدف إلى توظيف وتأهِيْل الخريجين لسوق العمل. تم تقديم المبادرة. لكل من الخريجين والمؤسسات، حيث يتم دعم العمل فِيْ مؤسسات معينة من خلال سلسلة من الحوافز المقدمة للمؤسسة التي يعمل فِيْها الخريجون.

عدد الوَظْائِفْ المطلوبة فِيْ وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن عمل المبادرة الجديدة التي قدمتها لدعم الأجور، والتي جاءت كحوافز اقتصادية لصاحب المنشأة فِيْ القطاع الخاص وكذلك لتوفِيْر الفرص للشباب.

تعلن وزارة العمل عن توفر (471) فرصة عمل

يتم توفِيْر (183) وظيفة مختلفة لحاملي الشهادات الجامعية.

كَمْا تم توفِيْر (58) فرصة عمل لحاملي دبلومات ما بعد الثانوية.

وأيضاً (152) تقدم لحاملي دبلوم التربية العامة.

وبالمثل يطلب الرقم (78) بموجب دبلوم التعليم العام.

رَابِطْ التسجيل الالكتروني بوزارة العمل 1444

تسمح وزارة العمل بالسلطنة بالتسجيل الإلكتروني للخريجين والباحثين عن عمل فِيْ القطاع العام أو القطاع الخاص، والوظيفة التي يحصل عليها الخريج بضمان الوزارة التي تعمل كوسيط بين المؤسسة الحكومية والقطاع الخاص و الباحث عن عمل ترتبط وزارة العمل بقاعدة البيانات الأساسية للمواطنين والمنشآت فِيْ السلطنة للتحقق من جميع البيانات المقدمة من الجميع، وضمان فرص التشغيل المضمونة، والتنسيق المستمر بين المؤسسات، وتقديم المبادرات التي تشمل جميع التخصصات.

كيفِيْة التسجيل إلكترونياً على رَابِطْ وزارة العمل Pamr.gov.OM

دخلت إلى رَابِطْ وزارة العمل، سلطنة عمان. يختار المستخدم نوع التسجيل (البطاقة الذكية – الهاتف المحمول). تفتح صفحة التسجيل للمستخدم. تسجيل كافة البيانات المطلوبة للخريج والمسمى الوظيفِيْ الأكاديمي وغيرها. يتم حفظ الطلب ثم إرساله.

اعلنت وزارة العمل العمانية مساء يوم الخميس عن توفر 471 فرصة عمل، لخريجي الجامعات، لتوفِيْر الفرص للشباب.، وذلك التسجيل إلكترونياً على رَابِطْ وزارة العمل Pamr.gov.OM، وادخال كافة البانات المطلوبة.