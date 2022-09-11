تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وظائف السعودية عبر منصة أبشر ،كما أعنت مؤخراً وزارة الداخلية السعودية عن الحاجة الى وظائف خاصة بالسيدات لدى الأحوال المدنية ولكافة التخصصات ،كذلك أوضحت المؤسسة عن تقديم الطلبات وإرفات الملفات الشخصية سيكون بشكل إلكتروني ووفق تطابق مع الشروط والإجراءات اللازمة للوظيفة ومنها أن تكون المتقدمة سعودية الأصل وتحمل جنسية بلادها.

توفير وظائف الحالة الاجتماعية للمرأة 1444

يتاح للمرأة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تقديم وَظْائِفْ الأحوال المدنية لـ 1444 امرأة إلكترونيًا، عبر منصة أبشر الحكومية الإلكترونية، حيث أوضحت وزارة الداخلية الخطوات الصحيحة للتقدم للوَظْائِفْ الشاغرة على النحو التالي:

دخول الموقع منصة أبشر للتقدم للوَظْائِفْ.

انتقل إلى قسم التوظيف فِيْ الموقع.

افتح قسم الوَظْائِفْ الشاغرة من خلال الإعلانات المتاحة.

ابحث عن “وَظْائِفْ الحالة الاجتماعية”.

من الضروري تحديد إجراءات القضية.

الموافقة على شُروطْ وأحكام التقديم والمتمثلة فِيْ السن والشهادة الأكاديمية وغيرها من الشُروطْ المختلفة.

املأ المعلومات الشخصية الضرورية بعناية.

انقر فوق الزر “موافق”.

انقر لتأكيد صحة المعلومات التي تم إدخالها.

حدد الرغبات بالترتيب.

الدخول إلى صفحة “الرغبات” لإدخال المعلومات الشخصية حول المسمى الوظيفِيْ والشهادات والدورات التي تم الحصول عليها.

اضغط على زر التأكيد.

اطبع رقم الطلب بعد اتمامه.

شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية 1444

وضعت وزارة الداخلية بعض ضوابط وشُروطْ توفِيْر وَظْائِفْ الأحوال المدنية للمرأة 1444 وهِيْ كالتالي:

يجب أن تكون المتقدم للوظيفة مواطنة سعودية.

من الضروري أن يكون لك حسن السمعة والسلوك.

ألا يكون محكوما عليه بجناية أو جناية مخلة بالشرف والأمانة.

أن يكون لديك بطاقة هُوية وطنية سارية وقت تقديم الطلب.

شرط أن تكون بصحة جيدة.

يجب أن تجتاز المقابلة الشخصية واختبارات قبول الوظيفة.

كن متسقًا فِيْ الطول والوزن.

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف الأحوال المدنية

وأوضحت الوزارة للمتقدمين بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن يتقدموا بها للتقدم لوَظْائِفْ الأحوال المدنية، وذلك على النحو التالي:

لديك عنوان وطني.

احمل نسخة من وثيقة الهُوية الوطنية.

توافر السيرة الذاتية.

الحاجة إلى اختيار منطقة العمل.

إرسال نسخة من العنوان الأكاديمي.

تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 وظائف السعودية عبر منصة أبشر كما أتاحت المنصة الإلكترونية عدد من التسهيلات الخاصة بتقديم الدعم ومساعدة المتقدم بإرفاق الطلب كذلك تعبئة كافة البيانات الشخصية ورقم الهوية وعنوان السكن بالتفصيل.