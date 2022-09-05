تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية الجديدة 1444 وظائف إدارية وتقنية وهندسية ،صرحت المؤسسة العامة الخاصة بالتأمينات عن بداية استقبالها لطلبات التقديم للوظائف اليها ،وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تنطبق على الشباب بالإضافة الى ان التسجيل سيكون متاح على شكل إلكتروني عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسة وإرفاق كافة المستندات والخبرات.

الاختصاصات المطلوبة في الهيئة العامة للتأمين

الهندسة الصناعية، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيئية، إدارة المشاريع، العمليات، الجودة، الموارد البشرية، إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، نظم المعلومات الإدارية، التسويق، الإعلام، التمويل، المحاسبة، بحوث العمليات، العلوم الاكتوارية.

رابط للتقدم لوظائف الضمان الاجتماعي

انتقل إلى موقع الويب الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي Care.gosi.gov.sa.

قم بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة “اسم المستخدم وكلمة المرور” ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهلات الأكاديمية والخبرة.

أكَمْل نموذج الطلب الإلكتروني ويجب التحقق من دقة البيانات المسجلة.

راجع دقة البيانات، ثم انقر فوق تأكيد البيانات وإرسال الطلب.

احفظ رقم الطلب لتقديمه عند ته.

فِيْديو يوضح التعويضات التي تقدمها المؤسسة لمشتركيها

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وهِيْ مؤسسة حكومية مستقلة مالياً وإدارياً، ثم تأسست عام 1969 م ومقرها العاصمة السَعُودِيْة الرياض. ويتناول تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المعمول به فِيْ المملكة، وتحصيل الاشتراكات من المشتركين، وصرف التعويضات المستحقة لأعضائه، ويتعامل مع توفِيْر الرعاية للعاملين سواء فِيْ القطاع العام أو الخاص والعاملين بعقود مؤقتة. والوَظْائِفْ المؤقتة.

عرض وظائف الضمان الاجتماعي والشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، باستثناء من نشأ مع أحد والديه خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. الحصول على المؤهل المطلوب للوظيفة والاختصاص المطلوب لتغطية الوَظْائِفْ. فِيْ حالة أن العنوان الأكاديمي من الخارج، يجب إحضار شهادة معادلة من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة لتغطية الوظيفة المعروضة.

تقديم وظائف التأمينات الاجتماعية الجديدة 1444 وظائف إدارية وتقنية وهندسية ،بالإضافة الى التأكيد على دقة بيانات المتقدم وأن يكون حامل للجنسية السعودية بالإضافة على حصوله على كافة المؤهلات العلمية التي تؤهله للوظيفة والتخصص.