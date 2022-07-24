تقديم وَظْائِفْ مديرية الأمن العام للنساء عبر الموقع الرسمي https//jobs.sa/

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السَعُودِيْة، بدء استقبال طلبات التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للسيدات برتبة جندي عبر منصة الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية إلى عبر وزارة الداخلية. منصة أبشر. الداخلية لجميع بنات البكالوريا والبكالوريا والدبلوم الفني

شُروطْ وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة 1443

هناك عدد من الشُروطْ المذكورة فِيْ الوَظْائِفْ الشاغرة للسيدات برتبة مجند بوزارة الداخلية، وسنعمل عبر موقعنا على توضيحها وهِيْ كالتالي

يجب أن يكون لدى المتقدم الشهادات المطلوبة للتقدم للعمل.

تصديق الشهادة إذا حصلت عليها من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة قبل التسجيل فِيْ الوظيفة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وغير متزوج من غير سعودي.

لا توجد مشاكل ضد الأخلاق والشرف والصدق.

لا تعمل فِيْ الجيش أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

عرض السلامة العامة 1443 رَابِطْ للمرأة

يمكنك التقديم لوَظْائِفْ الأمن العام بوزارة الداخلية عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية للمرأة باتباع الخطوات التالية

اشتراك موقع أبشر.

انقر على لافتة الوَظْائِفْ المتاحة، ثم اختر جنديًا فِيْ السلامة العامة ثم اقبل شُروطْ وأحكام الوَظْائِفْ

اكتب جميع بياناتك الشخصية من تاريخ ميلادك وحالتك الاجتماعية ورقم هُويتك مع رقم عملك

بعد ذلك، حدد نموذج طلب الوظيفة

تحقق من بيانات التوظيف بعناية

قم بتحميل المستندات المطلوبة على المنصة

أرسل الطلب وانتظر الرد

تاريخ التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة للمرأة

تعمل المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السَعُودِيْة على توفِيْر عدد من الوَظْائِفْ للنساء من خلال منصات الوزارة وخاصة أبشر حيث يمكن لجميع النساء التقدم للوَظْائِفْ من خلال المنصة حسب الشُروطْ الموضوعة فِيْ الوَظْائِفْ حتى التالي. الخميس حيث يتم تقديم الطلب الكترونيا دون الحاجة للذهاب الى مكاتب الوزارة المختلفة