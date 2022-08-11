تقرير إجراءات المصرف المركزي عززت الاستقرار المالي بدولة الإمارات

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقرير الاستقرار المالي لعام 2022.

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني فِيْ ظل انتشار جائحة كوفِيْد -19 ولحماية استقرار النظام المالي فِيْ الدولة.

يسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشامل الموجهة مع بدء الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، واستكَمْال المرحلة الأولى من الخطة نهاية عام 2022، وانتهاء المرحلة الثانية فِيْ نهاية يونيو من العام الجاري، مع إبقاء البنك المركزي فِيْ المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من عام 2022.

تدابير الرقابة

كَمْا نفذ البنك المركزي إجراءات إشرافِيْة قائمة على المخاطر، واختبارات مخاطر الملاءة، والسيولة لتقييم نقاط الضعف المحتملة، حيث أشارت هذه الاختبارات بشكل عام إلَّى أن النظام المصرفِيْ الإماراتي لديه سيولة واحتياطيات رأس مال كافِيْة لمواجهة الأزمات.

كَمْا يحدد التقرير المخاطر التي تواجه النظام المصرفِيْ، والتي قد تنجم عَنّْ تراجع محتمل فِيْ جودة الأصول، وفشل نماذج أعمال البنوك فِيْ مواكبة التحول الرقمي المتسارع عالميًا، وتغير المناخ، وزيادة متطلبات الحوكَمْة.

وذكر أن استجابة حكومة الإمارات لمواجهة تداعيات جائحة كوفِيْد -19 لعبت دوراً أساسياً فِيْ تعافِيْ النشاط الاقتصادي العام لدولة الإمارات، وساهمت تصرفات البنك المركزي فِيْ دعم مرونة وتعافِيْ البنوك. النظام والنظام المالي ككل للوصول إلَّى مستويات ما قبل الجائحة.

علاوة على ذلك، يتضمن التقرير معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي يديرها البنك المركزي، والتي أثبتت قوتها خلال عام 2022. مع تسريع رقمنة الخدمات المالية، قام البنك المركزي بتحسين أنظمته لمواكبة التحول الرقمي وضمان مرونته.

نهج البنك المركزي

وتعليقًا على نتائج التقرير، قال خالد محمد بلعمه، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “يسلط تقرير الاستقرار المالي الضوء على نهج البنك المركزي فِيْ تحديد المخاطر النظامية المحتملة والتخفِيْف من حدتها، من أجل حماية استقرار ومرونة القطاع المالي. القطاع فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم التقرير توقعات إيجابية لاقتصاد البلاد ونظامها المالي. خلال عام 2022. ”

“ومع ذلك، يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلسلة التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ونؤكد هنا أننا سنواصل مراقبة التطورات العالمية عَنّْ كثب، وسنظل على استعداد لاتخاذ تدابير إضافِيْة مثل من الضروري.”

وأضاف “رؤية البنك المركزي أن يكون من أفضل البنوك المركزية فِيْ العالم فِيْ تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية دولة الإمارات، وهِيْ رؤية نتشاركها مع القيادة الرشيدة والمؤسسات المالية المرخصة فِيْ الدولة، و سنعمل معًا لتنفِيْذ استراتيجية تحول طموحة لتحقيق ذلك “.