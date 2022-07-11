تقرير الطب الشرعي لجثة شيماء جمال يكشف مفاجآت صادمة

كشف تقرير الطب الشرعي عَنّْ مقتل المذيعة المصرية، شيماء جمال، عَنّْ مفاجآت مروعة، حيث تعرضت الضحية للتعذيب وكسور فِيْ الرقبة والعظام على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه.

وذكر التقرير أن شيماء تعرضت للتعذيب بكافة أنواعه، بعد ربطها بسلسلة حديدية وضربها على رأسها بعقب البندقية، كَمْا تبين أنها مصابة بكسر فِيْ عظم الجيلاتين فِيْ رقبتها. نتيجة الاختناق بسلسلة وسلاسل حديدية.

كَمْا وجد تقرير الطب الشرعي أن جميع ملامح وجه المذيعة المتوفاة قد محيت نتيجة صب مادة حارقة على وجهها وجزء من صدرها، مضيفًا أنها قاومت بشدة، وهناك آثار عَنّْف وتعذيب منتشرة فِيْ جميع أنحاء البلاد. المكان. جسمها.

وأشار التقرير إلَّى أن أكثر من شخص قيدوها، وتم استخدام مسار لسحبها إلَّى الحفرة التي دفنت فِيْها، مما تسبب فِيْ سحجات وكدمات على جسدها.

وأشار تقرير الطب الشرعي إلَّى أن وفاة المذيعة كانت بسبب إسكات نفسها والضغط على رقبتها، وانسداد مجرى التنفس بسبب ذلك الضغط.

أحال النائب العام المصري حمادة الصاوي، قبل أيام، أيمن حجاج، عضو إحدى الجهات القضائية، وحسين الجرابلي صاحب شركة، إلَّى محكَمْة الجنايات المختصة، خلال فترة احتجازهما. بانتظار المحاكَمْة، للمحاسبة على جريمة قتل المذيعة شيماء جمال مع سبق الإصرار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن القاضي زوج المذيعة يعتزم التخلص منها لتهديدها بالكشف عَنّْ أسرارها والتفاوض على السر بالمطالبة بمبالغ مالية.

واتضح أن المتهمين وافقوا على استئجار مزرعة نائية لقتلها وإخفاء جسدها فِيْ قبر قاموا بحفره، ولهذا قاموا بشراء أدوات لحفر القبر، وأعدوا مسدسًا وقطعة قماش للضغط عليها. الموت وشل موتها، ومقاومة وسلاسل حديدية وكوابح لنقل الجثة إلَّى القبر بعد قتله، ومواد حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.

وكشفت التحقيقات أنه فِيْ اليوم الذي اقترحوا فِيْه تنفِيْذ خطتهم، استدرج القاضي المذيع إلَّى المزرعة، زاعمًا أنه سيفحصها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني ينتظره هناك كَمْا هُو مخطط، وعَنّْدما ربحوا هناك، المتهم الأول فاجأها بضربات على رأسها بمقبض المسدس، مما تسبب فِيْ فقدانها توازنها ورميها على الأرض، رابضًا عليها بقوة بيديها وقطعة القماش حتى خنقتها. والثاني جعلها تشل مقاومتها عازمة على نهب روحها حتى نتأكد من قتلها.