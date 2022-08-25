تقرير برنامج الأسبوع التمهيدي pdf جاهز للطباعة ، قد أثار الاهتمام من قبل أولياء الأمور داخل المملكة حول قيام وزارة التربية والتعليم في المملكة بإعلان عن برنامج الأسبوع التمهيدي لاستقبال التلاميذ بالمدارس السعودية للعام الجديد 1444 هـ، وياتي ذلك مع اقتراب تاريخ العودة الى المدارس حيث يهدف الأسبوع التمهيدي إلى إعداد الطلاب الجدد لاستقبال العام الجديد والالتزام اليومي بالحضور إلى المدرسة، تابعوا معنا لمعرفة تقرير برنامج الأسبوع التمهيدي.

ما هو برنامج الأسبوع التمهيدي بالمدارس

برنامج الأسبوع التعريفي بالمدارس هو برنامج متعلق بأسبوع افتتاح المدارس في المملكة العربية السعودية في بداية العام الدراسي. خلال هذا الأسبوع، يعد الطلاب على وجه التحديد طلاب الصف الأول لقبول الوضع الجديد المتمثل في الذهاب إلى المدرسة كل يوم. لذلك، خلال ذلك الأسبوع، تقوم المدارس بالعديد من المهام والخطط لكسر الرعب والخوف الذي يكمن في نفوس الطلاب، مع تدريبهم على الروتين الدراسي الجديد.

تقرير برنامج الأسبوع التمهيدي جاهز للطباعة

يمكن طباعة التقرير الخاص بالبرنامج التعريفي الأسبوعي للصف الأول الابتدائي في مدارس المملكة العربية السعودية بالصورة التالية

ما هي خطة أسبوع ما قبل المدرسة

تطلق وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية أسبوعًا تعريفيًا لطلاب الصف الأول الابتدائي. يتكون هذا الأسبوع فعليًا من خمسة أيام، يتم خلالها التعامل مع منهج الأسبوع الأول، وهو منهج تمهيدي بحت، وليس دراسة كالمعتاد. يتناول هذا الأسبوع العديد من الأنشطة التي سنتناولها بالترتيب من خلال ما يلي

خطط اليوم الأول من الأسبوع التمهيدي

تتمثل خطة اليوم الأول من الأسبوع التعريفي في مدارس المملكة العربية السعودية في النقاط التالية

الترحيب بالطلاب وأولياء الأمور بترحيب.

توزيع بطاقات الهوية على جميع الطلاب الجدد.

تقديم الكثير من المعلومات والخصائص التعليمية المتعلقة بتلك المرحلة العمرية للآباء.

عرض الخطط للأسبوع الأول مع توضيح الأهداف للأهل.

تقديم وجبات الإفطار للطلاب بعدد من العروض الترفيهية بشكل جذاب.

خطط اليوم الثاني من الأسبوع التمهيدي

تتكون خطة اليوم الثاني من الأسبوع التمهيدي من النقاط التالية

يذهب الطلاب مباشرة إلى مكتب الاستقبال.

يتم توزيع وجبات الإفطار بينما يتم عرض العديد من العروض الترفيهية والتعليمية.

يشارك الأطفال في جميع الأنشطة.

اصطحب الأطفال في جولة حول المدرسة حتى يتعرف كل طالب على المدرسة.

يقود كل قائد فصل مجموعة من الطلاب.

أنشطة اليوم هي العديد من المسابقات والعروض الترفيهية.

رصد جميع المظاهر السلوكية للطلاب على مدار اليوم وتسجيل كل هذه السلوكيات.

خطط اليوم الثالث من الأسبوع التمهيدي

تكون خطة اليوم الثالث من الأسبوع التمهيدي كما يلي

يجب على المعلمين مرافقة الطلاب خلال أوقات القبول المقررة.

ممارسة الرياضة مع الأطفال في بداية اليوم الدراسي.

اصطحب الأطفال لمشاهدة طابور الصباح.

يتم أخذ الطلاب لتناول الإفطار برفقة معلمي الفصل وأولياء الأمور مع مستشار المدرسة.

القيام بالعديد من الأنشطة والمسابقات في مجموعات مقسمة.

سجل كل سلوكيات الأطفال بانطباعات مختلفة عنهم.

خطط اليوم الرابع من الأسبوع التمهيدي

اليوم الرابع هو اليوم قبل الأخير، ولا تختلف خطته اختلافا كبيرا عن اليوم الثالث، حيث أنه يتابع الأنشطة التي كانت تمارس في الأيام السابقة. الخطة لذلك اليوم هي كما يلي

علم الطلاب روتين اليوم الدراسي بطريقة عملية.

ممارسة الرياضات المتعددة التي تناسب سن أطفال الصف الأول.

الذهاب إلى الفصل مع المعلم، ولكن في ذلك اليوم يُستبعد الآباء من الذهاب.

يقدم المعلم نفسه للطلاب.

تقديم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل إيجابي لباقي الطلاب مع تحديد خصائص كل فئة.

علم الأطفال عمليا كيفية الجلوس والانتباه إلى المعلم.

قسّم الطلاب إلى مجموعات لغرس مهارة العمل الجماعي داخل كل طفل.

القيام بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل الطباعة والرسم والتفكيك والتجميع والمزيد.

سجل جميع السلوكيات والانطباعات وسجلها في كتاب التقارير الأسبوعية.

خطط اليوم الخامس من الأسبوع التمهيدي

اليوم الخامس هو اليوم الأخير من الأسبوع التمهيدي، وخطة ذلك اليوم على النحو التالي

الأطفال ينضمون إلى قائمة انتظار المدرسة.

ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية التي تناسب سن الأطفال.

توزيع الطلاب حسب المعايير التعليمية والملاحظات التي تم إطلاقها.

وزع الكتب والواجبات المدرسية على الطلاب.

توزيع جداول الفصل الدراسي الأول على جميع الطلاب.

تناول الفطور مع الطلاب.

أهداف الأسبوع التمهيدي

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن عدة أهداف تم من أجلها إطلاق إجراءات برنامج الأسبوع التمهيدي والتقرير التالي. هذه الأهداف هي كما يلي

تكوين موقف إيجابي في ذهن الأطفال تجاه المدرسة.

تسهيل الانتقال من مرحلة إلى أخرى للطفل.

زراعة الحب والحنان والود والراحة والثقة داخل الطفل تجاه المدرسة.

تعليم الوالدين علمياً أهم خصائص تنمية الطفولة لتلك الفئة العمرية.

عرض جميع المشكلات النفسية والسلوكية التي قد يواجهها الطفل خلال تلك المرحلة على الوالدين.

تزويد المدرسة بالعديد من تقنيات التعليم الصحيحة.

تقوية العلاقة بين الطفل والمعلم داخل المدرسة.

المحافظة على نفسية الطالب.

توزيع الطلاب ضمن فصول تتناسب مع قدراتهم العلمية والعقلية وفق العديد من المعايير العلمية.

تقرير برنامج الأسبوع التمهيدي pdf جاهز للطباعة

يبحث العديد من المدرسين عن تقرير البرنامج الأسبوعي التمهيدي بصيغة pdf من أجل طباعته وتقديمه إلى إدارة المدرسة وأولياء الأمور بعد مرور الأسبوع الأول الذي يسمى الأسبوع التمهيدي “البرنامج التمهيدي”.

تقرير برنامج الأسبوع التمهيدي pdf جاهز للطباعة ، يعبتر البرنامج المتعلق بالأسبوع التمهيدي ، هو احد التطورات داخل العملية التعليمية والذي يتعلق بالطلاب الملتحقين للصف الدراسي الأول ، وذلك للعمل على تقبل الطلاب المرحلة الدرتسية الجديدة ، واوضحنا الأهداف ما وراء إنشاء الأسبوع التمهيدي .