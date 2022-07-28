تقرير سعودي يكشف الوجهة المقبلة لأشرف بن شرقي

كشفت الصحافة السعودية، اليوم الخميس، عن الوجهة المقبلة للنجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، بعد رحيله من الأبيض، بعد انتهاء عقده.

وبحسب صحيفة المدينة السعودية اليومية، ناقش نادي الاتحاد جدة ضم أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك الذي انفصل عن القلعة البيضاء بعد انتهاء عقده.

وأكدت الصحيفة أن مدير نادي جدة الاتحاد اقترب من إتمام العقد مع بنشرقي بصفقة انتقال مجانية.

وأشار إلى تحركات اتحاد جدة التي جاءت بعد أن طلب المدير الفني نونو سانتو من إدارة العميد تعيين جناح خلال موسم الصيف في ميركاتو.

وفي سياق متصل، كشف راشد بن شرقي شقيق النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق، حقيقة أنه سيعود للدوري المصري في الموسم المقبل.

وقال شقيق بن شرقي لقناة A3 المغربية “أشرف بن شرقي لن يلعب في مصر في الفترة المقبلة. يريد خوض تجربة جديدة”.

وأوضح “مسؤولو النادي الأهلي اتصلوا بي أكثر من مرة وأخبروني أنهم يريدون أشرف معهم وقبلوا جميع طلباتهم، وعندما طرحت الأمر مع أشرف رفض قطعًا”.

وأكد “أشرف أخبرني أنه يعتبر الأهلي منافسًا أبديًا لنادي الزمالك مثله مثل جماهير الزمالك، لذا أؤكد لنفسي أنه في حال عودة بن شرقي إلى مصر، سيعود فقط للزمالك”.