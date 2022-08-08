تقرير سعودي يكشف سبب تغيب مصطفى فتحي عن معسكر التعاون

كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم الاثنين، سبب غياب مصطفى فتحي عن معسكر فريق التعاون السعودي، الكائن في هولندا.

وبحسب صحيفة الرياضية اليومية، فإن فرصة تواجد مصطفى فتحي، لاعب فريق التعاون، في معسكر الفريق، الذي تجرأ عليه حاليًا، في مدينة ميرلو الهولندية، تضاءلت بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى منع مصطفى فتحي من مغادرة مطار القاهرة الدولي بسبب متطلبات تتعلق بالخدمة العسكرية في مصر.

وأشار إلى أن إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي ما زالت تبحث بجدية عن مخرج من هذا المأزق للاعب في بلاده، من أجل استكمال فترة العقد الاعتيادية التي وقعها مع القاسمي. . النادي.

وفي سياق متصل، أوضح الصحفي أحمد شوبرت حقيقة الإشاعات عن دخول الأهلي في مفاوضات قوية مع نادي التعاون السعودي للاستحواذ على خدمات الدولي مصطفى فتحي، خلال السوق الصيفي الحالي.

وأكد شوبرت في تصريحات إذاعية، أن هناك بالفعل عرضًا من النادي الأهلي لتولي خدمات مصطفى فتحي، مشيرًا إلى أن التعاون حصل مرة وإلى الأبد على جهود اللاعب من الزمالك.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أن الإشاعات حول عدم إغلاق الصفقة نهائيًا لصالح تعاون نادي الزمالك ليست صحيحة تمامًا.

وأكد أن الصفقة باتت قريبة من الحسم لصالح الأهلي بشرط أن يقبل التعاون السعودي عرض القلعة الحمراء، موضحا أن هناك تحركات حقيقية من قبل مسؤولي الفريق الأحمر لإدراج اللاعب في الوضع الحالي. فترة.